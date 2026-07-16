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Маньяк Чигиринских пытался обжаловать приговор в Верховном суде - РИА Новости, 16.07.2026
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06:06 16.07.2026
Маньяк Чигиринских пытался обжаловать приговор в Верховном суде

Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытался добиться изменения приговора

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВынесение приговора первоуральскому маньяку Николаю Чигиринских
Вынесение приговора первоуральскому маньяку Николаю Чигиринских - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вынесение приговора первоуральскому маньяку Николаю Чигиринских. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожизненно осужденный за убийство трех девочек Николай Чигиринских пытался добиться изменения приговора в Верховном суде РФ.
  • Чигиринских просил изменить меру наказания и вид исправительного учреждения, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда РФ от марта 2015 года.
  • Суд апелляционной инстанции признал постановление суда первой инстанции законным и обоснованным.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пожизненно осужденный за убийство трех девочек житель Урала Николай Чигиринских пытался в Верховном суде РФ добиться изменения приговора, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, ходатайство в отношении Чигиринских в феврале 2026 года поступило в высшую судебную инстанцию, которая позже вернула его. Параллельно ходатайства о смягчении приговора Чигиринских рассматривали в суде в Хабаровском крае, следует из документов.
Чигиринских просил изменить меру наказания и вид исправительного учреждения, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда РФ от марта 2015 года, но суд первой инстанции отказался его принимать. Чигиринских обжаловал это решение и добился нового рассмотрения. Однако суд первой инстанции не нашел оснований для смягчения наказания. Осужденный оспорил решение в апелляционном порядке.
"Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав участников судебного разбирательства, суд апелляционной инстанции находит постановление суда законным и обоснованным", - отмечается в решении суда.
В январе 2010 года Чигиринских приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. По данным Свердловского областного суда, в 2005, 2008 и 2009 годах фигурант изнасиловал и убил трех девочек возрастом 8-10 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза тогда показала, что у осужденного есть расстройства, но нет патологии, он ясно осознавал степень опасности своих действий.
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