Маньяк Чигиринских пытался обжаловать приговор в Верховном суде

В январе 2010 года Чигиринских приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. По данным Свердловского областного суда, в 2005, 2008 и 2009 годах фигурант изнасиловал и убил трех девочек возрастом 8-10 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза тогда показала, что у осужденного есть расстройства, но нет патологии, он ясно осознавал степень опасности своих действий.