Приданкина завершила выступление на теннисном турнире в Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Елена Приданкина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 250 в городе Яссы (Румыния).
- В матче второго круга Приданкина проиграла украинке Александре Олейниковой со счетом 1:6, 2:6.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россиянка Елена Приданкина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 250 в городе Яссы (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В матче второго круга турнира Приданкина (201-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) проиграла украинке Александре Олейниковой (52) со счетом 1:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут.
В третьем раунде Олейникова встретится с француженкой Кларой Бюрель.
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14 июля, 23:22