Премия "Технологии добра" открывает прием заявок на участие в 2026 году

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Открыт прием заявок на ежегодную Открыт прием заявок на ежегодную премию "Технологии добра" (18+), в этом году будут вновь отмечены лучшие технологические решения для социальной сферы, сообщает пресс-служба Совкомбанка – один из организаторов.

Премия помогает выстраивать взаимодействие между разработчиками технологий, некоммерческими организациями и бизнесом, создавая условия для внедрения российских решений в социальной сфере. Подать заявку могут некоммерческие организации, внедряющие технологии в свою деятельность, компании, разрабатывающие решения для социального сектора, а также эксперты и общественные деятели, способствующие развитию технологических инициатив.

В 2026 году премия включает номинации для проектов некоммерческого сектора, бизнеса и персональных инициатив. Новая номинация — "Народный выбор" — позволит определить победителя через открытое онлайн-голосование участников форума "Технологии добра" из числа кандидатов, включенных в отобранный экспертами шорт-лист.

В прошлом году на участие в премии поступило более 300 заявок со всей России. Лауреатами стали благотворительный фонд "Сделай", АНО "Профи-центр", АНО "Деменция.net", адвокатское бюро "А1", фонд целевого капитала "Истоки" и компания "Токены". Персональной награды "Амбассадор технологий" была удостоена президент благотворительного фонда "Дети-бабочки" Алена Куратова за вклад в цифровую трансформацию некоммерческого сектора.

"Цифровизация – не просто модный тренд, а ключевой инструмент для устойчивого развития некоммерческого сектора. Она позволяет НКО работать эффективнее, привлекать ресурсы, масштабировать помощь и говорить с бизнесом и государством на одном языке – языке данных, технологий и измеримых результатов. Премия "Технологии добра" – это возможность отметить тех, кто уже сегодня доказал: цифровые решения в социальной сфере не просто возможны – они меняют жизнь к лучшему. Мы хотим вдохновлять, поддерживать и умножать такие инициативы – потому что именно они формируют будущее благотворительности и социальной ответственности", – сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Как отметил заместитель председателя правления по работе с партнерами фонда "Сколково" Алексей Паршиков, сильные технологические решения для социальной сферы часто известны лишь внутри профессионального сообщества.

"Задача премии — сделать их заметными для НКО, бизнеса и государства, а задача платформы "Технологии добра" — довести до практики: сегодня 48 цифровых продуктов и сервисов от 37 российских компаний-партнеров доступны некоммерческим организациям на безвозмездной или льготной основе, заявки на участие в проекте подали более 3600 НКО. Для фонда "Сколково" это часть системной работы: технологии наших участников должны приносить измеримый общественный эффект", — подчеркнул Паршиков, его слова приводятся на сайте инновационного центра.

Прием заявок продлится до 11 сентября 2026 года. После завершения заявочной кампании проекты пройдут двухэтапную экспертную оценку, по итогам которой будут определены финалисты и победители премии. Церемония награждения состоится 18 ноября в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках форума "Технологии добра" (18+).

Победителей определит жюри, в состав которого входят эксперты некоммерческого сектора, представители бизнеса и партнеры платформы "Технологии Добра". Они оценивают не только результаты проектов, но и масштаб их социального эффекта, потенциал развития и усилия команд, стоящие за их реализацией.

Организаторами премии выступают Совкомбанк и фонд "Сколково" (группа ВЭБ.РФ). Премия проводится в рамках ежегодного форума "Технологии добра", который объединяет представителей некоммерческого сектора, бизнеса, технологических компаний и органов власти.

На официальном сайте форума "Технологии Добра" можно подать заявку на премию, а также зарегистрироваться на участие в форуме.