Краткий пересказ от РИА ИИ Пока Владимир Зеленский остается у власти, рассчитывать на перемены на Украине не приходится, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Она отметила, что прекратила сотрудничество с Зеленским, когда осознала, что он "взял курс на хаос" и отказался от переговоров с Россией.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский остается у власти, рассчитывать на перемены на Украине не приходится, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Он нуждается в войне, коррупции и автократии. Хватит обманывать себя, что дело не в Зеленском, а в ком-то другом. Посмотрите правде в глаза: он у власти уже более семи лет", — написала она в соцсети X.

Мендель заявила, что многие политики, стремившиеся изменить ситуацию к лучшему, были вынуждены уйти из правительства. Она также призналась, что сама прекратила сотрудничество с Зеленским , когда осознала, что он "взял курс на хаос" и отказался от переговоров с Россией.