Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пока Владимир Зеленский остается у власти, рассчитывать на перемены на Украине не приходится, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
- Она отметила, что прекратила сотрудничество с Зеленским, когда осознала, что он "взял курс на хаос" и отказался от переговоров с Россией.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский остается у власти, рассчитывать на перемены на Украине не приходится, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Он нуждается в войне, коррупции и автократии. Хватит обманывать себя, что дело не в Зеленском, а в ком-то другом. Посмотрите правде в глаза: он у власти уже более семи лет", — написала она в соцсети X.
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Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.