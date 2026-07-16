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Мендель выступила с тревожным предупреждением из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 16.07.2026
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19:31 16.07.2026
Мендель выступила с тревожным предупреждением из-за поведения Зеленского

Мендель: Зеленский нацелен на продолжение конфликта и развитие коррупции

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пока Владимир Зеленский остается у власти, рассчитывать на перемены на Украине не приходится, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
  • Она отметила, что прекратила сотрудничество с Зеленским, когда осознала, что он "взял курс на хаос" и отказался от переговоров с Россией.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский остается у власти, рассчитывать на перемены на Украине не приходится, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Он нуждается в войне, коррупции и автократии. Хватит обманывать себя, что дело не в Зеленском, а в ком-то другом. Посмотрите правде в глаза: он у власти уже более семи лет", — написала она в соцсети X.
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Мендель заявила, что многие политики, стремившиеся изменить ситуацию к лучшему, были вынуждены уйти из правительства. Она также призналась, что сама прекратила сотрудничество с Зеленским, когда осознала, что он "взял курс на хаос" и отказался от переговоров с Россией.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
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