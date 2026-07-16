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"Билайн бизнес" запустил единую витрину предложений для предпринимателей - РИА Новости, 16.07.2026
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17:49 16.07.2026 (обновлено: 19:19 16.07.2026)

"Билайн бизнес" запустил единую витрину предложений для предпринимателей

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. "Билайн бизнес" объявил о запуске мультипродуктовой промоакции "Предпринимай", до 31 июля 2026 года корпоративным клиентам доступна единая витрина специальных предложений, которая объединяет телеком- и цифровые сервисы для бизнеса на специальных условиях, сообщает пресс-служба оператора.
Акция ориентирована на предпринимателей, которые стремятся оптимизировать операционные расходы без сокращения возможностей для развития бизнеса. В рамках единой витрины собраны предложения по различным направлениям: от услуг связи и интернета до цифровых сервисов для автоматизации повседневных процессов. Такой формат поможет подобрать необходимые решения в одном месте и протестировать их на специальных условиях.
В числе доступных предложений — скидка до 40% на подключение интернета для бизнеса, специальные условия на приобретение смартфона Samsung при подключении корпоративного тарифа, удвоение первого платежа на ИИ-помощников, а также год записи разговоров в подарок при подключении Облачной АТС. В акцию также входят и другие предложения, направленные на снижение затрат на цифровую инфраструктуру бизнеса.
"Предпринимай" объединяет в одной кампании продукты, которые помогают компаниям решать разные задачи: организовать надежную связь, автоматизировать коммуникации с клиентами и ежедневные бизнес-задачи, протестировать новые цифровые сервисы и подобрать оптимальный набор решений под текущие потребности бизнеса.
"Сейчас многие бизнесы пересматривают расходы, и под сокращение нередко попадают проекты, которые могли бы повысить эффективность бизнеса. Нам в "билайн бизнес" хотелось бы помочь предпринимателям избежать такого выбора. Мы объединили специальные условия на разные продукты и сервисы, чтобы необходимые инструменты оставались доступными даже в период, когда каждое решение о расходах принимается особенно внимательно", – сказал директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергей Субботин.
Ознакомиться со всеми предложениями акции и оставить заявку на подключение можно на странице промоакции на сайте Билайна.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", 18+, Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр.14, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneVdSxv4oBG
 
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