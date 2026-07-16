Правительство поставило цель по переходу госслужащих на "Макс" к 2030 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России поставило цель перейти всех госслужащих на национальную платформу «Макс» к 2030 году.

К 2030 году планируется перевести всех работников государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство России поставило цель по переходу всех госслужащих на национальную платформу "Макс" к 2030 году, следует из Правительство России поставило цель по переходу всех госслужащих на национальную платформу "Макс" к 2030 году, следует из распоряжения кабмина.

"Доля рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих... осуществленных с использованием исключительно многофункционального сервиса обмена информацией как средства мгновенного обмена сообщениями, должна достигнуть 100% к 2030 году", - перечисляются цели в документе.

Кроме того, к 2030 году должен произойти перевод всех работников государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места.