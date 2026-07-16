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Правительство поставило цель по переходу госслужащих на "Макс" к 2030 году - РИА Новости, 16.07.2026
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23:00 16.07.2026
Правительство поставило цель по переходу госслужащих на "Макс" к 2030 году

Правительство поставило цель по переходу всех госслужащих на "Макс" к 2030 году

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России поставило цель перейти всех госслужащих на национальную платформу «Макс» к 2030 году.
  • К 2030 году планируется перевести всех работников государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство России поставило цель по переходу всех госслужащих на национальную платформу "Макс" к 2030 году, следует из распоряжения кабмина.
"Доля рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих... осуществленных с использованием исключительно многофункционального сервиса обмена информацией как средства мгновенного обмена сообщениями, должна достигнуть 100% к 2030 году", - перечисляются цели в документе.
Кроме того, к 2030 году должен произойти перевод всех работников государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места.
Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
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