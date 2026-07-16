На Камчатке потушили пожар на полигоне ТКО

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"Пожар потушили в 18.30 (9.30 мск - ред.), доложили в ЕДДС и министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. При этом на полигоне организовано дежурство в усиленном режиме до утра 17 июля 2026 года", — цитирует пресс-служба директора ООО "Полигон" Андрея Кудрина.