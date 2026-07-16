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На Камчатке потушили пожар на полигоне ТКО - РИА Новости, 16.07.2026
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12:06 16.07.2026 (обновлено: 12:13 16.07.2026)
На Камчатке потушили пожар на полигоне ТКО

В Петропавловске-Камчатском потушили пожар на полигоне ТКО

© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяПолигон ТКО в Петропавловске-Камчатском
Полигон ТКО в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
Полигон ТКО в Петропавловске-Камчатском
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на полигоне ТКО в Петропавловске-Камчатском полностью ликвидировали.
  • Роспотребнадзор провел мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в микрорайоне Дальний, превышений норм загрязнения воздуха не обнаружено.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл – РИА Новости. Пожар на полигоне ТКО в Петропавловске-Камчатском полностью ликвидирован, но объект остается под контролем, сообщили в правительстве Камчатского края.
«

"Пожар потушили в 18.30 (9.30 мск - ред.), доложили в ЕДДС и министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. При этом на полигоне организовано дежурство в усиленном режиме до утра 17 июля 2026 года", — цитирует пресс-служба директора ООО "Полигон" Андрея Кудрина.

Возгорание твердых коммунальных отходов произошло вечером в среду. В тушении участвовали силы и средства КТП РСЧС, ООО "Полигон" и противопожарные подразделения. На месте работали заместитель председателя правительства края Дмитрий Шипицын, министр по ЧС Сергей Лебедев, врио главы города Андрей Воровский. На период ликвидации вводили режим чрезвычайной ситуации объектового характера и режим повышенной готовности для города.
Роспотребнадзор организовал мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в микрорайоне Дальний, который попал в зону задымления. Специалисты отобрали 60 проб воздуха на территории поселка — превышений не нашли. Сейчас измерения приостановлены из-за высокой влажности воздуха (более 80%). При улучшении погоды лабораторный контроль возобновят. Обращений в медучреждения не поступало, ситуация остается на контроле.
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