На Камчатке потушили пожар на полигоне ТКО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на полигоне ТКО в Петропавловске-Камчатском полностью ликвидировали.
- Роспотребнадзор провел мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в микрорайоне Дальний, превышений норм загрязнения воздуха не обнаружено.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл – РИА Новости. Пожар на полигоне ТКО в Петропавловске-Камчатском полностью ликвидирован, но объект остается под контролем, сообщили в правительстве Камчатского края.
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"Пожар потушили в 18.30 (9.30 мск - ред.), доложили в ЕДДС и министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. При этом на полигоне организовано дежурство в усиленном режиме до утра 17 июля 2026 года", — цитирует пресс-служба директора ООО "Полигон" Андрея Кудрина.
Возгорание твердых коммунальных отходов произошло вечером в среду. В тушении участвовали силы и средства КТП РСЧС, ООО "Полигон" и противопожарные подразделения. На месте работали заместитель председателя правительства края Дмитрий Шипицын, министр по ЧС Сергей Лебедев, врио главы города Андрей Воровский. На период ликвидации вводили режим чрезвычайной ситуации объектового характера и режим повышенной готовности для города.
Роспотребнадзор организовал мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в микрорайоне Дальний, который попал в зону задымления. Специалисты отобрали 60 проб воздуха на территории поселка — превышений не нашли. Сейчас измерения приостановлены из-за высокой влажности воздуха (более 80%). При улучшении погоды лабораторный контроль возобновят. Обращений в медучреждения не поступало, ситуация остается на контроле.