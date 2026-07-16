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В Австралии стал приемлемым лозунг "Убивать русских", заявили в посольстве - РИА Новости, 16.07.2026
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06:40 16.07.2026 (обновлено: 17:40 16.07.2026)
В Австралии стал приемлемым лозунг "Убивать русских", заявили в посольстве

Посольство РФ в Австралии призвало остановить распространение риторики ненависти

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слоган "Убивать русских" стал приемлемым в австралийском общественном пространстве, заявило российское посольство в Канберре.
  • Поводом для заявления стало интервью в газете The Australian под заголовком "Мы обучаем украинцев лучше убивать русских".
  • В посольстве подчеркнули, что подобная риторика обесчеловечивает и подвергает опасности австралийцев российского происхождения, и призвали остановить распространение языка враждебности в отношении русских.
ДЖАКАРТА, 16 июл — РИА Новости. Слоган "Убивать русских" стал приемлемым в австралийском общественном пространстве, заявило российское посольство в Канберре.
Поводом для комментария дипмиссии стало опубликованное газетой The Australian интервью с военнослужащими, обучающими украинских военных в Польше. Заголовок гласит: "Мы обучаем украинцев лучше убивать русских".
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"Эта смертоносная риторика, связывающая слова "убивать" и "русских", безответственными журналистами преподносится как нечто положительное. Теперь она получила политическое закрепление: сенатор Джеймс Патерсон, теневой министр обороны, разместил эту статью на своем сайте", — отметили дипломаты.
Они подчеркнули, что ВСУ используют иностранную помощь и полученные навыки для ударов по мирным российским гражданам, а страны, продолжающие вооружать Киев, "несут ответственность за кровь невинных жертв".
"Превращение лозунга "Убивать русских" в нечто приемлемое и даже заслуживающее одобрения в этой стране также обесчеловечивает и подвергает опасности австралийцев российского происхождения", — добавили в посольстве.
Там также задались вопросом, насколько подобная риторика соответствует недавно ужесточенному в Австралии наказанию за преступления на почве ненависти, и призвали остановить распространение языка враждебности в отношении русских.
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