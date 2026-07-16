Краткий пересказ от РИА ИИ
- Слоган "Убивать русских" стал приемлемым в австралийском общественном пространстве, заявило российское посольство в Канберре.
- Поводом для заявления стало интервью в газете The Australian под заголовком "Мы обучаем украинцев лучше убивать русских".
- В посольстве подчеркнули, что подобная риторика обесчеловечивает и подвергает опасности австралийцев российского происхождения, и призвали остановить распространение языка враждебности в отношении русских.
ДЖАКАРТА, 16 июл — РИА Новости. Слоган "Убивать русских" стал приемлемым в австралийском общественном пространстве, заявило российское посольство в Канберре.
Поводом для комментария дипмиссии стало опубликованное газетой The Australian интервью с военнослужащими, обучающими украинских военных в Польше. Заголовок гласит: "Мы обучаем украинцев лучше убивать русских".
"Эта смертоносная риторика, связывающая слова "убивать" и "русских", безответственными журналистами преподносится как нечто положительное. Теперь она получила политическое закрепление: сенатор Джеймс Патерсон, теневой министр обороны, разместил эту статью на своем сайте", — отметили дипломаты.
Они подчеркнули, что ВСУ используют иностранную помощь и полученные навыки для ударов по мирным российским гражданам, а страны, продолжающие вооружать Киев, "несут ответственность за кровь невинных жертв".
"Превращение лозунга "Убивать русских" в нечто приемлемое и даже заслуживающее одобрения в этой стране также обесчеловечивает и подвергает опасности австралийцев российского происхождения", — добавили в посольстве.
Там также задались вопросом, насколько подобная риторика соответствует недавно ужесточенному в Австралии наказанию за преступления на почве ненависти, и призвали остановить распространение языка враждебности в отношении русских.