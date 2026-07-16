В Польше задержали украинца за публичное подстрекательство к преступлению

Краткий пересказ от РИА ИИ Польские правоохранительные органы задержали гражданина Украины за подстрекательство к преступлению на почве ненависти.

Подозреваемому предъявлено обвинение в публичном подстрекательстве к преступлению против одного из участников марша через социальные сети.

Правоохранители подчеркнули, что последовательно реагируют на все преступления на почве ненависти и случаи подстрекательства к насилию, независимо от национальности преступника.

ВАРШАВА, 16 июл - РИА Новости. Польские правоохранительные органы задержали гражданина Украины за подстрекательство к преступлению на почве ненависти, сообщается на официальном сайте полиции Польши.

"Сотрудники варшавской полиции задержали 23-летнего гражданина Украины, разместившего в социальных сетях видео, содержащее публичный призыв к совершению преступления и непристойный контент, направленный против участников Марша памяти жертв Волынской резни", - отметили правоохранители, не раскрыв содержания преступного контента.

Сразу после получения информации о размещенном материале сотрудники отдела уголовных расследований Главного управления полиции Варшавы начали операцию по установлению личности автора видео и сбору доказательств. К операции присоединились сотрудники других подразделений. В результате этих скоординированных действий сотрудники отдела уголовного терроризма и убийств Главного управления полиции Варшавы оперативно обнаружили и арестовали подозреваемого в Быдгоще.

"Двадцатитрехлетнему мужчине предъявлено обвинение в публичном подстрекательстве к преступлению против одного из участников марша через общедоступные социальные сети. Следователи считают, что этот акт представлял значительную социальную опасность. Ввиду характера совершенного преступления и обстоятельств, связанных с ним, мужчина был передан пограничникам с ходатайством о вынесении решения о выдворении иностранца", - отмечено в сообщении полиции.

Как заверили правоохранители, варшавская полиция последовательно реагирует на все преступления на почве ненависти, случаи подстрекательства к насилию и нарушения закона. "Такие действия будут преследоваться в судебном порядке в полном объеме – независимо от национальности, происхождения или гражданства преступника", - констатировали они.

Одиннадцатого июля в День памяти жертв Волынской резни в ряде городов Польши прошли уличные марши в память о поляках, убитых украинскими националистами в 1943 году. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* являются одними из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень - Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.