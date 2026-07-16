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СМИ: роль Рютте в поддержке Киева станет важнее после смерти Грэма* - РИА Новости, 16.07.2026
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10:27 16.07.2026
СМИ: роль Рютте в поддержке Киева станет важнее после смерти Грэма*

Politico: роль Рютте в поддержке Киева станет важнее после смерти Грэма

© REUTERS / Umit BektasГенсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре
Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роль генсека НАТО Марка Рютте в обеспечении Украины поддержкой со стороны США станет более важной после смерти американского сенатора Линдси Грэма*.
  • По мнению европейского дипломата, есть и другие люди, которые могут оказывать влияние и исполнять роль скончавшегося сенатора.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роль генсека НАТО Марка Рютте в обеспечении Украины поддержкой со стороны США станет более важной после смерти американского сенатора Линдси Грэма*, пишет газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.
Как отмечает неназванный европейский дипломат, он много времени провел, обсуждая с Грэмом* увеличение помощи Киеву со стороны Вашингтона. При этом, по его мнению, есть и другие, кто может исполнять роль скончавшегося сенатора.
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"Есть и другие, кто может оказывать влияние. Роль Рютте действительно становится более важной", - подчеркнул собеседник.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
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