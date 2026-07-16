СМИ: роль Рютте в поддержке Киева станет важнее после смерти Грэма*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роль генсека НАТО Марка Рютте в обеспечении Украины поддержкой со стороны США станет более важной после смерти американского сенатора Линдси Грэма*.
- По мнению европейского дипломата, есть и другие люди, которые могут оказывать влияние и исполнять роль скончавшегося сенатора.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роль генсека НАТО Марка Рютте в обеспечении Украины поддержкой со стороны США станет более важной после смерти американского сенатора Линдси Грэма*, пишет газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.
Как отмечает неназванный европейский дипломат, он много времени провел, обсуждая с Грэмом* увеличение помощи Киеву со стороны Вашингтона. При этом, по его мнению, есть и другие, кто может исполнять роль скончавшегося сенатора.
"Есть и другие, кто может оказывать влияние. Роль Рютте действительно становится более важной", - подчеркнул собеседник.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ