Синоптик сообщил о приближении самой холодной ночи лета

Краткий пересказ от РИА ИИ Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета, ожидается температура плюс 8–10 градусов.

Днем в пятницу температура не поднимется выше плюс 20–22 градусов, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета, к утру в столице ожидается плюс 8-10 градусов, сообщил в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"С приходом сумерек ветер в столице постепенно стихнет и при влиянии антициклона с запада ночью облаков в небе будет мало, дождей не ожидается, а температура заметно понизится - ближайшая ночь в Москве станет одной из самых холодных с начала лета", - сообщил Леус в своем Telegram-канале

Синоптик отметил, что этим летом температура опускалась ниже 10-градусной отметки два раза. Так, к утру в столице ожидается плюс 8-10 градусов, в Подмосковье до плюс 5-10 градусов.