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Синоптик сообщил о приближении самой холодной ночи лета - РИА Новости, 16.07.2026
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18:31 16.07.2026
Синоптик сообщил о приближении самой холодной ночи лета

Леус: ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВосход луны в Москве
Восход луны в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Восход луны в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета, ожидается температура плюс 8–10 градусов.
  • Днем в пятницу температура не поднимется выше плюс 20–22 градусов, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета, к утру в столице ожидается плюс 8-10 градусов, сообщил в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"С приходом сумерек ветер в столице постепенно стихнет и при влиянии антициклона с запада ночью облаков в небе будет мало, дождей не ожидается, а температура заметно понизится - ближайшая ночь в Москве станет одной из самых холодных с начала лета", - сообщил Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что этим летом температура опускалась ниже 10-градусной отметки два раза. Так, к утру в столице ожидается плюс 8-10 градусов, в Подмосковье до плюс 5-10 градусов.
"Днем в пятницу, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура не поднимется выше плюс 20 - плюс 22 градусов", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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