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В Петербурге выпала почти вся месячная норма осадков, сообщил синоптик - РИА Новости, 16.07.2026
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11:18 16.07.2026 (обновлено: 11:46 16.07.2026)
В Петербурге выпала почти вся месячная норма осадков, сообщил синоптик

Колесов: в Петербурге выпала почти вся месячная норма осадков

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушка с зонтом у пешеходного перехода в Санкт-Петербурге
Девушка с зонтом у пешеходного перехода в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Девушка с зонтом у пешеходного перехода в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге за 11 и 12 июля выпало 92% от месячной нормы осадков.
  • За первые две недели июля солнце в Петербурге светило 126 часов, что составляет половину месячной нормы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Почти вся месячная норма осадков уже выпала в Санкт-Петербурге благодаря сильным дождям в минувшие выходные, сообщил главный синоптик города Алесандр Колесов.
"Выпавшие в Санкт-Петербурге... 11 и 12 июля дожди позволили достичь количеству осадков в городе 92% от нормы", – написал он в своем Telegram-канале.
При этом, как отметил синоптик, за первые две недели июля солнце в Петербурге светило на протяжении 126 часов, что соответствует половине месячной нормы.
Начиная с четверга, когда в городе днем будет около +20 градусов, ожидается постепенное повышение температуры до +27 градусов в субботу, добавил Колесов.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в городе солнечно, скорость восточного ветра не превышает 5 метров в секунду, температура +18 градусов.
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