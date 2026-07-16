В Петербурге выпала почти вся месячная норма осадков, сообщил синоптик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге за 11 и 12 июля выпало 92% от месячной нормы осадков.
- За первые две недели июля солнце в Петербурге светило 126 часов, что составляет половину месячной нормы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Почти вся месячная норма осадков уже выпала в Санкт-Петербурге благодаря сильным дождям в минувшие выходные, сообщил главный синоптик города Алесандр Колесов.
"Выпавшие в Санкт-Петербурге... 11 и 12 июля дожди позволили достичь количеству осадков в городе 92% от нормы", – написал он в своем Telegram-канале.
При этом, как отметил синоптик, за первые две недели июля солнце в Петербурге светило на протяжении 126 часов, что соответствует половине месячной нормы.
Начиная с четверга, когда в городе днем будет около +20 градусов, ожидается постепенное повышение температуры до +27 градусов в субботу, добавил Колесов.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в городе солнечно, скорость восточного ветра не превышает 5 метров в секунду, температура +18 градусов.
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