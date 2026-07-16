В КБР и Северной Осетии ожидаются ливни и сход селей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МЧС России предупредили о возможном подъеме уровней воды в реках и сходе селей в горах на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии в четверг.
- Прогнозируются сильные ливни, грозы с градом и порывы ветра скоростью 20–25 метров в секунду.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подъем уровней воды в реках до опасных отметок и сход селей в горах прогнозируются в четверг на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 16 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в СКФО на территории Кабардино-Балкарской республики и республики Северная Осетия-Алания", - говорится в прогнозе министерства.
Отмечается, что подъем уровней воды в реках местами с достижением неблагоприятных и опасных отметок, а также сход селей в горах могут вызвать сильные ливни. Ожидаются, кроме того, грозы с градом, а также порывы ветра скоростью 20-25 метров в секунду.