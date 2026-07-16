В КБР и Северной Осетии ожидаются ливни и сход селей

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подъем уровней воды в реках до опасных отметок и сход селей в горах прогнозируются в четверг на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, предупреждает МЧС России.

Отмечается, что подъем уровней воды в реках местами с достижением неблагоприятных и опасных отметок, а также сход селей в горах могут вызвать сильные ливни. Ожидаются, кроме того, грозы с градом, а также порывы ветра скоростью 20-25 метров в секунду.