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В КБР и Северной Осетии ожидаются ливни и сход селей - РИА Новости, 16.07.2026
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11:09 16.07.2026 (обновлено: 11:10 16.07.2026)
В КБР и Северной Осетии ожидаются ливни и сход селей

МЧС: в КБР и Северной Осетии ожидаются ливни, подъем воды в реках и сход селей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МЧС России предупредили о возможном подъеме уровней воды в реках и сходе селей в горах на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии в четверг.
  • Прогнозируются сильные ливни, грозы с градом и порывы ветра скоростью 20–25 метров в секунду.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подъем уровней воды в реках до опасных отметок и сход селей в горах прогнозируются в четверг на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 16 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в СКФО на территории Кабардино-Балкарской республики и республики Северная Осетия-Алания", - говорится в прогнозе министерства.
Отмечается, что подъем уровней воды в реках местами с достижением неблагоприятных и опасных отметок, а также сход селей в горах могут вызвать сильные ливни. Ожидаются, кроме того, грозы с градом, а также порывы ветра скоростью 20-25 метров в секунду.
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