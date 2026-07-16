В Пермском крае из-за схода составов задерживаются девять поездов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае произошел сход шести вагонов и одной секции локомотива грузового поезда.
- В связи с восстановительными работами девять пассажирских поездов задерживаются в пути и следуют измененным маршрутом.
- Пассажиры поездов, которые следуют с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием, а сотрудники поездных бригад оказывают им помощь.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Девять пассажирских поездов задерживаются в пути из-за восстановительных работ на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае, сообщает компания РЖД.
Поздно вечером накануне шесть вагонов грузового состава сошли с рельсов, никто не пострадал.
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"Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием по станциям Пермь, Екатеринбург и Шувакиш", — говорится в сообщении РЖД.
Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам, добавили в компании.
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