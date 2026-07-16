Житель Ярославской области получил срок за поджог дома матери полицейского

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Ярославской области получил 8,5 лет колонии за поджог дома матери сотрудницы полиции.

Подсудимый поджег дом, так как считал, что по вине соседки, дочери полицейского, в его доме провели обыск.

Суд взыскал с мужчины компенсацию ущерба и морального вреда потерпевшим.

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Житель Ярославской области получил 8,5 лет колонии за поджог дома матери сотрудницы полиции - своей соседки, по вине которой, как он полагал, к нему пришли с обыском, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Житель Ростовского района , который поджег дом матери полицейского, приговорен судом к 8,5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении

Судом установлено, что в мае прошлого года в доме подсудимого в деревне Ростовского района полицейские провели обыск. Хозяин дома посчитал, что обыск произошел из-за того, что его соседка сообщила о хранении им запрещенных предметов своей дочери, работающей в полиции.

"Ночью подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому соседки, облил его стену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевшая проснулась от запаха дыма и треска пламени, смогла самостоятельно покинуть жилище. Пожаром был полностью уничтожен дом потерпевшей и соседнее жилое строение", - информирует пресс-служба.

В судебном заседании подсудимый отрицал наличие у него умысла на убийство потерпевшей, пояснял, что затаил на неё обиду из-за обыска, хотел проучить ее, сжечь дом, причинить вред имуществу, отмечается в сообщении.

Суд также взыскал с мужчины в пользу потерпевшей 1,1 миллиона рублей в качестве возмещения причиненного ущерба, и 1,5 миллиона рублей - компенсации морального вреда. В пользу соседа, чей дом также был уничтожен огнем, суд взыскал 661 тысячу рублей.