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Житель Ярославской области получил срок за поджог дома матери полицейского - РИА Новости, 16.07.2026
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11:43 16.07.2026
Житель Ярославской области получил срок за поджог дома матери полицейского

Житель Ярославской области получил 8,5 лет за поджог дома матери полицейского

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Ярославской области получил 8,5 лет колонии за поджог дома матери сотрудницы полиции.
  • Подсудимый поджег дом, так как считал, что по вине соседки, дочери полицейского, в его доме провели обыск.
  • Суд взыскал с мужчины компенсацию ущерба и морального вреда потерпевшим.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Житель Ярославской области получил 8,5 лет колонии за поджог дома матери сотрудницы полиции - своей соседки, по вине которой, как он полагал, к нему пришли с обыском, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
"Житель Ростовского района, который поджег дом матери полицейского, приговорен судом к 8,5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
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Судом установлено, что в мае прошлого года в доме подсудимого в деревне Ростовского района полицейские провели обыск. Хозяин дома посчитал, что обыск произошел из-за того, что его соседка сообщила о хранении им запрещенных предметов своей дочери, работающей в полиции.
"Ночью подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому соседки, облил его стену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевшая проснулась от запаха дыма и треска пламени, смогла самостоятельно покинуть жилище. Пожаром был полностью уничтожен дом потерпевшей и соседнее жилое строение", - информирует пресс-служба.
В судебном заседании подсудимый отрицал наличие у него умысла на убийство потерпевшей, пояснял, что затаил на неё обиду из-за обыска, хотел проучить ее, сжечь дом, причинить вред имуществу, отмечается в сообщении.
Суд также взыскал с мужчины в пользу потерпевшей 1,1 миллиона рублей в качестве возмещения причиненного ущерба, и 1,5 миллиона рублей - компенсации морального вреда. В пользу соседа, чей дом также был уничтожен огнем, суд взыскал 661 тысячу рублей.
Уточняется, что мужчина признан виновным в "покушении на убийство лица в связи с выполнением общественного долга, совершённом общеопасным способом", а также в "умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба".
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