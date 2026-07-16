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В Челябинской области более 40 человек эвакуировали из-за подтопления домов

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Верхний Уфалей Челябинской области из-за сильных ливней эвакуировали более 40 человек.

Подтоплено 14 приусадебных участков, находящихся в прибрежной зоне рек Уфалейка и Генералка.

Власти проводят мероприятия по укреплению плотины и мониторингу уровня воды в реках.

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл - РИА Новости. Более 40 человек эвакуировали в городе Верхний Уфалей Челябинской области из-за подтопления частных домов в связи с сильными ливнями, сообщила пресс-служба Минэкологии региона.

По поручению губернатора региона Алексея Текслера Верхний Уфалей выехали министр общественной безопасности Александр Гриб и министр экологии Игорь Гилев. За последние 12 часов в округе зафиксировано выпадение 51 миллиметра осадков.

"В связи с резким подъемом воды в реках Уфалейка и Генералка наблюдается подтопление 14 приусадебных участков, находящихся в прибрежной зоне, нарушений автомобильного сообщения не зафиксировано. В целях обеспечения безопасности из зоны подтопления эвакуированы 42 человека. Большинство разместились у родственников и знакомых, 6 человек находятся в пункте временного размещения", - говорится в сообщении

Развернут ПВР вместимостью 13 койко-мест, дополнительно готовится еще один ПВР на 50 койко-мест на случай ухудшения обстановки, отмечает министерство.

По данным пресс-службы, для недопущения переполнения водохранилищ и снижения нагрузки на гидротехнические сооружения принято решение об увеличении объема сброса воды, одновременно проводится укрепление стен плотины методом отсыпки скальным грунтом.

В Верхнем Уфалее со вчерашнего вечера поисково-спасательный отряд Поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности области участвует в эвакуации людей и проведении первоочередных мероприятий, поясняют власти.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в превентивных целях идут берегоукрепительные работы, расчистка русел рек и отсыпка скальным грунтом, осуществляется постоянный мониторинг сбросных показателей на Генеральском и Верхнеуфалейском водохранилищах, а также уровней воды на реках Уфалейка и Генералка.