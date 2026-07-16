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В Челябинской области более 40 человек эвакуировали из-за подтопления домов - РИА Новости, 16.07.2026
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11:33 16.07.2026 (обновлено: 22:15 16.07.2026)
В Челябинской области более 40 человек эвакуировали из-за подтопления домов

В Верхнем Уфалее 42 человека эвакуировали из-за подтопления домов ливнями

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Верхний Уфалей Челябинской области из-за сильных ливней эвакуировали более 40 человек.
  • Подтоплено 14 приусадебных участков, находящихся в прибрежной зоне рек Уфалейка и Генералка.
  • Власти проводят мероприятия по укреплению плотины и мониторингу уровня воды в реках.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл - РИА Новости. Более 40 человек эвакуировали в городе Верхний Уфалей Челябинской области из-за подтопления частных домов в связи с сильными ливнями, сообщила пресс-служба Минэкологии региона.
По поручению губернатора региона Алексея Текслера в Верхний Уфалей выехали министр общественной безопасности Александр Гриб и министр экологии Игорь Гилев. За последние 12 часов в округе зафиксировано выпадение 51 миллиметра осадков.
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"В связи с резким подъемом воды в реках Уфалейка и Генералка наблюдается подтопление 14 приусадебных участков, находящихся в прибрежной зоне, нарушений автомобильного сообщения не зафиксировано. В целях обеспечения безопасности из зоны подтопления эвакуированы 42 человека. Большинство разместились у родственников и знакомых, 6 человек находятся в пункте временного размещения", - говорится в сообщении.
Развернут ПВР вместимостью 13 койко-мест, дополнительно готовится еще один ПВР на 50 койко-мест на случай ухудшения обстановки, отмечает министерство.
По данным пресс-службы, для недопущения переполнения водохранилищ и снижения нагрузки на гидротехнические сооружения принято решение об увеличении объема сброса воды, одновременно проводится укрепление стен плотины методом отсыпки скальным грунтом.
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В Верхнем Уфалее со вчерашнего вечера поисково-спасательный отряд Поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности области участвует в эвакуации людей и проведении первоочередных мероприятий, поясняют власти.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в превентивных целях идут берегоукрепительные работы, расчистка русел рек и отсыпка скальным грунтом, осуществляется постоянный мониторинг сбросных показателей на Генеральском и Верхнеуфалейском водохранилищах, а также уровней воды на реках Уфалейка и Генералка.
Ранее горадминистрация сообщала, что из-за подтопления частных жилых домов введен режим повышенной готовности. Прокуратура города держит ситуацию на контроле.
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ПроисшествияВерхний УфалейЧелябинская областьРоссияАлексей ТекслерАлександр Грибов
 
 
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