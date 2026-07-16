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Подмосковье представило практики использования сельхозземель на выставке - РИА Новости, 16.07.2026
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Новости Подмосковья
 
19:34 16.07.2026
Подмосковье представило практики использования сельхозземель на выставке

Подмосковье презентовало практики использования сельхозземель на "Дне поля"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Московская область представила практики использования сельхозземель на "Всероссийском дне поля — 2026" — выставке достижений отечественного агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Выставка, организованная Минсельхозом России, проходит с 16 по 18 июля. Она объединяет демонстрацию современной сельхозтехники, селекционных достижений, агрохимии, биотехнологий и беспилотных решений, а также демонстрационные посевы отечественных сортов. Программа включает деловую и культурную части.
В рамках мероприятия состоялся круглый стол "Правовое регулирование земель сельскохозяйственного назначения и вовлечение в оборот". Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин представил практики Подмосковья, направленные на эффективное использование сельскохозяйственных земель.
"Земля — это основа сельского хозяйства, и наша задача — обеспечить ее рациональное использование. В Подмосковье мы применяем разные инструменты управления земельными ресурсами. Например, космический мониторинг позволяет получать актуальные данные о состоянии участков, муниципальный контроль — работать с конкретными территориями, а государственный контроль — обеспечивать соблюдение требований законодательства", — приводит пресс-служба слова Мосина.
Он добавил, что такой комплексный подход поддерживает развитие регионального агропрома.
В пресс-службе подчеркнули, что опыт Подмосковья демонстрирует комплексный подход к управлению земельными ресурсами. Современные технологии помогают оценивать состояние земель, контрольные механизмы — обеспечивать их рациональное использование, а меры поддержки — возвращать участки в активный хозяйственный оборот.
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