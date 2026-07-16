Подмосковье представило практики использования сельхозземель на выставке

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Московская область представила практики использования сельхозземель на "Всероссийском дне поля — 2026" — выставке достижений отечественного агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Выставка, организованная Минсельхозом России, проходит с 16 по 18 июля. Она объединяет демонстрацию современной сельхозтехники, селекционных достижений, агрохимии, биотехнологий и беспилотных решений, а также демонстрационные посевы отечественных сортов. Программа включает деловую и культурную части.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол "Правовое регулирование земель сельскохозяйственного назначения и вовлечение в оборот". Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин представил практики Подмосковья, направленные на эффективное использование сельскохозяйственных земель.

"Земля — это основа сельского хозяйства, и наша задача — обеспечить ее рациональное использование. В Подмосковье мы применяем разные инструменты управления земельными ресурсами. Например, космический мониторинг позволяет получать актуальные данные о состоянии участков, муниципальный контроль — работать с конкретными территориями, а государственный контроль — обеспечивать соблюдение требований законодательства", — приводит пресс-служба слова Мосина.

Он добавил, что такой комплексный подход поддерживает развитие регионального агропрома.