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В Подмосковье 8 тыс пенсионеров и инвалидов доставили до больниц бесплатно - РИА Новости, 16.07.2026
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Новости Подмосковья
 
16:58 16.07.2026
В Подмосковье 8 тыс пенсионеров и инвалидов доставили до больниц бесплатно

Бесплатный транспорт Подмосковья довез 8 тыс пенсионеров и инвалидов до больниц

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖенщины на скамейке
Женщины на скамейке - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Порядка 8 тысяч жителей старшего поколения и инвалидов доставлены до больниц Подмосковья бесплатным транспортом с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В регионе продолжает реализовываться проект по организации бесплатной доставки жителей старше 65 лет и инвалидов в медицинские учреждения для прохождения профилактических осмотров, диспансеризации и дополнительных скринингов.
"С начала года специализированные автомобили наших социальных центров уже доставили порядка 8 тысяч жителей старшего поколения и инвалидов из их домов в медицинские учреждения и обратно. Это позволяет своевременно проходить необходимые обследования, что напрямую влияет на качество и продолжительность жизни", — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Специалисты социальных центров не только осуществляют доставку, но и оказывают помощь при обследовании в медицинских учреждениях.
Доставка пенсионеров осуществляется на специализированном транспорте, который оборудован подъемным устройством для перевозки инвалидов. Это бесплатно и пожилым людям не нужно самостоятельно звонить или заказывать транспорт. Заявка на доставку направляется от учреждений здравоохранения, что значительно упрощает процесс для жителей региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ТранспортОбщественный транспорт
 
 
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