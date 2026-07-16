В Подмосковье 8 тыс пенсионеров и инвалидов доставили до больниц бесплатно

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Порядка 8 тысяч жителей старшего поколения и инвалидов доставлены до больниц Подмосковья бесплатным транспортом с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В регионе продолжает реализовываться проект по организации бесплатной доставки жителей старше 65 лет и инвалидов в медицинские учреждения для прохождения профилактических осмотров, диспансеризации и дополнительных скринингов.
"С начала года специализированные автомобили наших социальных центров уже доставили порядка 8 тысяч жителей старшего поколения и инвалидов из их домов в медицинские учреждения и обратно. Это позволяет своевременно проходить необходимые обследования, что напрямую влияет на качество и продолжительность жизни", — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Специалисты социальных центров не только осуществляют доставку, но и оказывают помощь при обследовании в медицинских учреждениях.
Доставка пенсионеров осуществляется на специализированном транспорте, который оборудован подъемным устройством для перевозки инвалидов. Это бесплатно и пожилым людям не нужно самостоятельно звонить или заказывать транспорт. Заявка на доставку направляется от учреждений здравоохранения, что значительно упрощает процесс для жителей региона.