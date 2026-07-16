Более 22,6 млн поездок оплачено "Тройкой" в автобусах "Мострансавто"

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пассажиры автобусов "Мострансавто" воспользовались транспортной картой "Тройка" для оплаты проезда более 22,6 миллиона раз с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

По сравнению с тем же периодом прошлого года популярность этого способа оплаты выросла на 4%. На данный момент почти каждая пятая коммерческая поездка в автобусах компании оплачивается картой "Тройка" — ее доля составляет около 20% от общего числа оплат без учета операций по социальным картам.

В июле пассажиры ежедневно совершают по карте "Тройка" в среднем около 123 тысяч поездок. Наибольшее количество таких операций приходится на маршруты МАП №11 города Балашиха, где с начала года зарегистрировано свыше 3,9 миллиона оплат картой "Тройка". Затем идут маршруты МАП №1 города Люберцы — более 3,1 миллиона поездок. В тройку лидеров также вошел МАП №3 города Домодедово, пассажиры которого воспользовались картой "Тройка" более 2,8 миллиона раз.