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Более 22,6 млн поездок оплачено "Тройкой" в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 16.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:56 16.07.2026
Более 22,6 млн поездок оплачено "Тройкой" в автобусах "Мострансавто"

В Подмосковье оплатили 22,6 млн поездок "Тройкой" в автобусах "Мострансавто"

© Фото : МОСТРАНСАВТОАвтобус "Мострансавто"
Автобус Мострансавто - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : МОСТРАНСАВТО
Автобус "Мострансавто"
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пассажиры автобусов "Мострансавто" воспользовались транспортной картой "Тройка" для оплаты проезда более 22,6 миллиона раз с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
По сравнению с тем же периодом прошлого года популярность этого способа оплаты выросла на 4%. На данный момент почти каждая пятая коммерческая поездка в автобусах компании оплачивается картой "Тройка" — ее доля составляет около 20% от общего числа оплат без учета операций по социальным картам.
В июле пассажиры ежедневно совершают по карте "Тройка" в среднем около 123 тысяч поездок. Наибольшее количество таких операций приходится на маршруты МАП №11 города Балашиха, где с начала года зарегистрировано свыше 3,9 миллиона оплат картой "Тройка". Затем идут маршруты МАП №1 города Люберцы — более 3,1 миллиона поездок. В тройку лидеров также вошел МАП №3 города Домодедово, пассажиры которого воспользовались картой "Тройка" более 2,8 миллиона раз.
В автобусах "Мострансавто" доступны различные варианты безналичной оплаты проезда: банковские карты, транспортные карты "Стрелка" и "Тройка", а также социальные карты.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаЛюберцыМострансавто
 
 
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