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Почти 150 тыс жителей Подмосковья проверили здоровье на выездах медбригады - РИА Новости, 16.07.2026
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Новости Подмосковья
 
11:42 16.07.2026
Почти 150 тыс жителей Подмосковья проверили здоровье на выездах медбригады

Почти 150 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в ходе выездов медбригады

© Фото : Портал Правительства Московской областиМобильная медицинская бригада
Мобильная медицинская бригада - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Портал Правительства Московской области
Мобильная медицинская бригада. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года провели 5,9 тысячи выездов мобильной медицинской бригады, в ходе которых помощь получили почти 150 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что выезды мобильных комплексов организованы для жителей удаленных районов Подмосковья.
"Специалисты во время таких выездов посещают населенные пункты, где пациенты могут проконсультироваться с врачами и пройти необходимую диагностику, не затрачивая время на поездку в поликлинику. С начала этого года проведено почти 5,9 тысячи таких выездов, а медицинскую помощь в передвижных комплексах получили почти 150 тысяч человек", — приводит пресс-служба слова Забелина.
График выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с ним можно на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
 
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