Почти 150 тыс жителей Подмосковья проверили здоровье на выездах медбригады

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Московской области с начала текущего года провели 5,9 тысячи выездов мобильной медицинской бригады, в ходе которых помощь получили почти 150 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что выезды мобильных комплексов организованы для жителей удаленных районов Подмосковья.

"Специалисты во время таких выездов посещают населенные пункты, где пациенты могут проконсультироваться с врачами и пройти необходимую диагностику, не затрачивая время на поездку в поликлинику. С начала этого года проведено почти 5,9 тысячи таких выездов, а медицинскую помощь в передвижных комплексах получили почти 150 тысяч человек", — приводит пресс-служба слова Забелина.