В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь» произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля марки «Фольксваген».
- В результате аварии водитель и один пассажир легковушки погибли, второй пассажир был госпитализирован.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой в Можайском муниципальном округе Подмосковья, погибли водитель и пассажир иномарки, второй пассажир был госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что примерно в 6.20 на 98-м километре автодороги М-1 "Беларусь" произошло ДТП.
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"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем марки "Фольксваген", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, водитель грузовика столкнулся с тросовым ограждением, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. После столкновения с легковушкой грузовик вылетел в кювет, следует из фото, опубликованных ведомством.
В результате ДТП водитель и один из пассажиров легковушки погибли, второй пассажир госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Можайская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
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