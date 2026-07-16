Последствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Московской области

Последствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Московской области

В Подмосковье два человека погибли в ДТП с грузовиком

Краткий пересказ от РИА ИИ На 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь» произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля марки «Фольксваген».

В результате аварии водитель и один пассажир легковушки погибли, второй пассажир был госпитализирован.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой в Можайском муниципальном округе Подмосковья, погибли водитель и пассажир иномарки, второй пассажир был госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что примерно в 6.20 на 98-м километре автодороги М-1 "Беларусь" произошло ДТП.

"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем марки "Фольксваген", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре Подмосковья , водитель грузовика столкнулся с тросовым ограждением, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. После столкновения с легковушкой грузовик вылетел в кювет, следует из фото, опубликованных ведомством.

В результате ДТП водитель и один из пассажиров легковушки погибли, второй пассажир госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.