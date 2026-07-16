Краткий пересказ от РИА ИИ Недружественные действия компании Google по отношению к популярным российским приложениям показывают важность технологического суверенитета страны, заявил Евгений Поддубный.

Он назвал причиной таких решений страх Запада перед усилением России.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Недружественные действия компании Google по отношению к популярным российским приложениям показывают, как важен технологический суверенитет страны, заявил РИА Новости представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в ГД, Герой России Евгений Поддубный.

"Недружественные действия Google показывают, как важен технологический суверенитет. Неудивительно, что подобные действия производятся в отношении наших наиболее популярных площадок. Такие сейчас правила глобального Запада, объявившего нам войну", - сказал Поддубный

Причиной таких решений он считает страх Запада перед усилением России.

"Запад делает все возможное, чтобы подорвать технологически суверенитет России, как впрочем суверенитет нашей страны в целом", - отметил он.

По его словам, технологический суверенитет не только имеет решающее значение в обеспечении безопасности страны, но и является важнейшей составляющей для победы в спецоперации.