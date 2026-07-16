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Поддубный прокомментировал удаление российских приложений из Google Play - РИА Новости, 16.07.2026
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18:56 16.07.2026
Поддубный прокомментировал удаление российских приложений из Google Play

Поддубный: действия Google показывают, как важен технологический суверенитет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Евгений Поддубный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Недружественные действия компании Google по отношению к популярным российским приложениям показывают важность технологического суверенитета страны, заявил Евгений Поддубный.
  • Он назвал причиной таких решений страх Запада перед усилением России.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Недружественные действия компании Google по отношению к популярным российским приложениям показывают, как важен технологический суверенитет страны, заявил РИА Новости представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в ГД, Герой России Евгений Поддубный.
"Недружественные действия Google показывают, как важен технологический суверенитет. Неудивительно, что подобные действия производятся в отношении наших наиболее популярных площадок. Такие сейчас правила глобального Запада, объявившего нам войну", - сказал Поддубный.
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Причиной таких решений он считает страх Запада перед усилением России.
"Запад делает все возможное, чтобы подорвать технологически суверенитет России, как впрочем суверенитет нашей страны в целом", - отметил он.
По его словам, технологический суверенитет не только имеет решающее значение в обеспечении безопасности страны, но и является важнейшей составляющей для победы в спецоперации.
Российский мессенджер "Макс" пропал из доступа в магазине приложений Google Play с 16 июля. Ранее платформа убрала из магазина целый ряд российских продуктов, среди них "Вконтакте", "Однокласники", почта и облако Mail.ru, "Дзен" и другие.
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