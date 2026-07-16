Краткий пересказ от РИА ИИ
- Недружественные действия компании Google по отношению к популярным российским приложениям показывают важность технологического суверенитета страны, заявил Евгений Поддубный.
- Он назвал причиной таких решений страх Запада перед усилением России.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Недружественные действия компании Google по отношению к популярным российским приложениям показывают, как важен технологический суверенитет страны, заявил РИА Новости представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в ГД, Герой России Евгений Поддубный.
Причиной таких решений он считает страх Запада перед усилением России.
"Запад делает все возможное, чтобы подорвать технологически суверенитет России, как впрочем суверенитет нашей страны в целом", - отметил он.
По его словам, технологический суверенитет не только имеет решающее значение в обеспечении безопасности страны, но и является важнейшей составляющей для победы в спецоперации.
Российский мессенджер "Макс" пропал из доступа в магазине приложений Google Play с 16 июля. Ранее платформа убрала из магазина целый ряд российских продуктов, среди них "Вконтакте", "Однокласники", почта и облако Mail.ru, "Дзен" и другие.