Утонувшая в болоте под Петербургом девочка была из глухонемой семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трехлетняя девочка из многодетной глухонемой семьи утонула в болоте под Петербургом.
- Семья приехала из Казани, старшие дети должны были присматривать за младшими на детской площадке, но девочка пропала и была найдена утонувшей в болоте.
- Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Утонувшая в болоте под Петербургом трехлетняя девочка была из многодетной глухонемой семьи, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
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"В семье пятеро детей, родители и дети глухонемые, дети учатся в специализированных школах и посещают специализированный детский сад. Семья приехала к отцу из Казани, который работает в Петербурге водителем бизнес-такси", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в среду вся семья отправилась в магазин за продуктами в поселке Саперный. Дети решили поиграть на детской площадке, старшие должны были следить за младшими.
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"В какой-то момент малышка пропала из вида, братья начали ее искать, также на поиски вызвался доброволец, он и нашел тело", - уточнил собеседник.
В четверг петербургский главк СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности дело по факту обнаружения тела малолетнего ребенка в поселке Саперный Колпинского района. Предварительно установлено, что ребенок утонул в болоте. Прокуратура Колпинского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.