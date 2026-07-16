Утонувшая в болоте под Петербургом девочка была из глухонемой семьи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Утонувшая в болоте под Петербургом трехлетняя девочка была из многодетной глухонемой семьи, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

"В семье пятеро детей, родители и дети глухонемые, дети учатся в специализированных школах и посещают специализированный детский сад. Семья приехала к отцу из Казани, который работает в Петербурге водителем бизнес-такси", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в среду вся семья отправилась в магазин за продуктами в поселке Саперный. Дети решили поиграть на детской площадке, старшие должны были следить за младшими.