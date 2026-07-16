Песков заявил, что решить все конфликты в виде сделки невозможно

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков заявил, что многие конфликты сложны по своей структуре и решить их в виде "сделки", как это принято называть в США, невозможно.

Он также отметил, что урегулирование конфликтов требует длительного, сложного и комплексного процесса.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Многие конфликты сложны по своей структуре, и решить их в виде "сделки", как это принято называть в США, невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Один из журналистов спросил Пескова, не является ли провал мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке предупреждением для России , что США как посредники не очень надежны, и договариваться об урегулировании с кем-либо в нынешних условиях практически не имеет смысла.

"Многие конфликты очень сложны по своей структуре. И фактически решить многие конфликты в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно", - сказал Песков журналистам.