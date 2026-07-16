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Песков заявил, что решить все конфликты в виде сделки невозможно - РИА Новости, 16.07.2026
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13:15 16.07.2026
Песков заявил, что решить все конфликты в виде сделки невозможно

Песков прокомментировал провал мирного урегулирования на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что многие конфликты сложны по своей структуре и решить их в виде "сделки", как это принято называть в США, невозможно.
  • Он также отметил, что урегулирование конфликтов требует длительного, сложного и комплексного процесса.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Многие конфликты сложны по своей структуре, и решить их в виде "сделки", как это принято называть в США, невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Один из журналистов спросил Пескова, не является ли провал мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке предупреждением для России, что США как посредники не очень надежны, и договариваться об урегулировании с кем-либо в нынешних условиях практически не имеет смысла.
"Многие конфликты очень сложны по своей структуре. И фактически решить многие конфликты в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что каждый конфликт уникален по сути и набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования. И помочь ему может только длительный, сложный и комплексный процесс.
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