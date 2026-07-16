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Песков ответил на вопрос о параллелях между Ираном и Украиной - РИА Новости, 16.07.2026
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13:04 16.07.2026
Песков ответил на вопрос о параллелях между Ираном и Украиной

Песков: Россия не стала бы проводить параллели между Ираном и Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не стала бы проводить параллели между процессом решения конфликта вокруг Ирана и украинским урегулированием.
  • По словам Пескова, каждый конфликт уникален, и проведение параллелей между ними неуместно.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москва не стала бы проводить параллели между процессом решения конфликта вокруг Ирана с украинским урегулированием, каждый конфликт уникален, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова прокомментировать, не является ли ситуация на фоне провала мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке предупреждением для России, что договариваться в нынешних условиях практически не имеет смысла.
"Каждый конфликт уникален по своей сути по набору деталей, которые приходится держать во время процесса урегулирования ... Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь урегулированию. Поэтому проводить параллели мы бы не стали", - сказал Песков журналистам.
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