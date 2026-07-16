Песков ответил на вопрос о параллелях между Ираном и Украиной

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москва не стала бы проводить параллели между процессом решения конфликта вокруг Ирана с украинским урегулированием, каждый конфликт уникален, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Каждый конфликт уникален по своей сути по набору деталей, которые приходится держать во время процесса урегулирования ... Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь урегулированию. Поэтому проводить параллели мы бы не стали", - сказал Песков журналистам.