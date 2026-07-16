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Песков прокомментировал рост экономики России - РИА Новости, 16.07.2026
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12:49 16.07.2026 (обновлено: 13:02 16.07.2026)
Песков прокомментировал рост экономики России

Песков: рост экономики России недостаточен, но и в мировой есть трудности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что темпы роста экономики России недостаточны.
  • По его словам, международная экономика также находится в плачевном состоянии из-за последствий конфликта в Персидском заливе.
  • Песков отметил, что трудности в экономике испытывают и другие страны, и Россия не может оставаться изолированной в этом плане.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Темпы роста экономики России недостаточны, но и международная экономика сегодня сталкивается с трудностями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными, но в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее, в плачевном состоянии. В том числе из-за последствий... конфликта Персидского залива", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии, Россия не может оставаться в этом плане изолированной.
"О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации", - подчеркнул он.
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