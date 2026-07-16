FT раскритиковала решение Зеленского о смене правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Редакционная коллегия Financial Times считает перестановки в правительстве Украины саморазрушительными.
- Британские журналисты назвали решение Зеленского о перестановках в правительстве обескураживающим и контрпродуктивным.
- Премьер-министр Юлия Свириденко не пробыла на своем посту и года, а министр обороны Михаил Федоров провел на должности всего полгода.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Очередные перестановки в правительстве Украины саморазрушительны, а частая смена министров обороны подрывает ее обороноспособность, считает редакционная коллегия британской газеты Financial Times.
"Саморазрушительные перестановки Украины... Стремительная текучка (Кадров на месте главы минобороны. — Прим. ред.) лишь подрывает оборонительные усилия Украины", — говорится в редакционном материале.
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Британские журналисты назвали решение Зеленского обескураживающим. Перестановки в правительстве — третьи по счету с начала конфликта — контрпродуктивны, и им сложно найти обоснование, полагает газета.
"Зеленскому, бывшему актеру и телевизионному продюсеру, нравится постоянно сменяющийся актерский состав... Но они, по сути, на вторых ролях в шоу Зеленского, и список ролей короткий. Верность и осторожность во многих случаях ценятся больше, чем эффективность. Популярность и авторитетность считаются недостатками", — пишет Financial Times.
Как замечает издание, премьер-министр Юлия Свириденко не пробыла на своем посту и года, а министр обороны Михаил Федоров провел на должности всего полгода.
В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины.
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