В Кремле не видят быстрых перспектив возобновления переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не фиксирует быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине в Турции.
- Российская сторона сохраняет свою открытость для пути переговоров.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москва не фиксирует быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине в Турции, но открыта для этого пути, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Пока таких каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет. Мы их не фиксируем, но российская сторона безусловно сохраняет свою открытость для этого пути", - сказал Песков журналистам.
Ранее Фидан заявил, что Турция сохраняет надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию, и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются.