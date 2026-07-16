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В Кремле не видят быстрых перспектив возобновления переговоров по Украине - РИА Новости, 16.07.2026
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12:49 16.07.2026 (обновлено: 12:53 16.07.2026)
В Кремле не видят быстрых перспектив возобновления переговоров по Украине

Песков: РФ не видит быстрых перспектив для возобновления переговоров по Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не фиксирует быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине в Турции.
  • Российская сторона сохраняет свою открытость для пути переговоров.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москва не фиксирует быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса по Украине в Турции, но открыта для этого пути, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты узнали у Пескова, как в Кремле оценивают перспективы возобновления переговоров по вопросу мирного урегулирования на Украине при посредничестве Турции, которая, по словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, готова оказать содействие.
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"Пока таких каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет. Мы их не фиксируем, но российская сторона безусловно сохраняет свою открытость для этого пути", - сказал Песков журналистам.
Ранее Фидан заявил, что Турция сохраняет надежду на прекращение огня на Украине, несмотря на сложную ситуацию, и считает, что перспективы урегулирования конфликта сохраняются.
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