В Свердловской области ожидается продолжение сильных ливней

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Четыре месячные нормы осадков выпали на территории Свердловской области с 5 июня, из опасных зон подтопления спасатели эвакуировали более 500 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На еженедельном совещании с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства Александр Куренков заслушал доклад об оперативной обстановке в Свердловской области. С 5 июня в регионе выпало четыре месячные нормы осадков: оказались затоплены сотни домов, эвакуированы свыше 500 человек", - говорится в сообщении.