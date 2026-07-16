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В Свердловской области ожидается продолжение сильных ливней - РИА Новости, 16.07.2026
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13:50 16.07.2026
В Свердловской области ожидается продолжение сильных ливней

Росгидромет: в Свердловской области ожидается продолжение сильных ливней

© Фото : Николай Юдин/ВКонтактеПодъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области
Подъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Николай Юдин/ВКонтакте
Подъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 5 июня на территории Свердловской области выпало четыре месячные нормы осадков.
  • Спасатели эвакуировали более 500 человек из опасных зон подтопления.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Четыре месячные нормы осадков выпали на территории Свердловской области с 5 июня, из опасных зон подтопления спасатели эвакуировали более 500 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что МЧС РФ увеличило группировку спасателей и техники для ликвидации последствий паводков на территории Свердловской области, где паводковая обстановка остается сложной. По данным Росгидромета, в регионе вновь ожидаются сильные ливни.
"На еженедельном совещании с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства Александр Куренков заслушал доклад об оперативной обстановке в Свердловской области. С 5 июня в регионе выпало четыре месячные нормы осадков: оказались затоплены сотни домов, эвакуированы свыше 500 человек", - говорится в сообщении.
Последствия подтопления в Ирбитском районе Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
МЧС увеличило группировку для ликвидации паводков в Свердловской области
Вчера, 13:43
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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