Компартия Молдавии отказалась от переговоров с кандидатом в премьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционная партия коммунистов Молдавии не будет участвовать в переговорах с кандидатом в премьер-министры Василием Тофаном.

Диана Караман заявила, что переговоры не имеют смысла, так как коммунисты не получили ни проекта программы будущего правительства, ни списка будущих министров.

По словам Караман, правящая партия, вероятно, уже решила, кто будет премьером, но проект документов с подписью Тофана на сайте минфина был опубликован по ошибке.

КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия коммунистов Молдавии не будет участвовать в переговорах с кандидатом в премьер-министры Василием Тофаном, заявила глава политсилы Диана Караман.

"Мы отказываемся идти на встречу к Тофану, это фарс. До сих пор мы не получили ни проекта программы будущего правительства, ни списка будущих министров, тем самым нет предмета для обсуждения. Эти так называемые консультации не имеют никакого смысла", - сказала Караман на брифинге.

По ее словам, правящая партия, вероятно, уже решила, кто будет премьером, поскольку на сайте минфина в понедельник были опубликованы проекты документов с подписью Тофана. В среду в министерстве заявили, что это была техническая ошибка.

« "Уверены, что вся страна уже через несколько месяцев увидит очередной водевиль с очередным "не справившимся реформатором", с отставкой правительства и поиска новой жертвы", - полагает Караман.