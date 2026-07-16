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Компартия Молдавии отказалась от переговоров с кандидатом в премьеры - РИА Новости, 16.07.2026
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14:33 16.07.2026
Компартия Молдавии отказалась от переговоров с кандидатом в премьеры

Караман: компартия Молдавии не будет участвовать в переговорах с Тофаном

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная партия коммунистов Молдавии не будет участвовать в переговорах с кандидатом в премьер-министры Василием Тофаном.
  • Диана Караман заявила, что переговоры не имеют смысла, так как коммунисты не получили ни проекта программы будущего правительства, ни списка будущих министров.
  • По словам Караман, правящая партия, вероятно, уже решила, кто будет премьером, но проект документов с подписью Тофана на сайте минфина был опубликован по ошибке.
КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия коммунистов Молдавии не будет участвовать в переговорах с кандидатом в премьер-министры Василием Тофаном, заявила глава политсилы Диана Караман.
"Мы отказываемся идти на встречу к Тофану, это фарс. До сих пор мы не получили ни проекта программы будущего правительства, ни списка будущих министров, тем самым нет предмета для обсуждения. Эти так называемые консультации не имеют никакого смысла", - сказала Караман на брифинге.
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По ее словам, правящая партия, вероятно, уже решила, кто будет премьером, поскольку на сайте минфина в понедельник были опубликованы проекты документов с подписью Тофана. В среду в министерстве заявили, что это была техническая ошибка.
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"Уверены, что вся страна уже через несколько месяцев увидит очередной водевиль с очередным "не справившимся реформатором", с отставкой правительства и поиска новой жертвы", - полагает Караман.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Глава республики Майя Санду по инициативе правящей партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом в премьер-министры проживающего на Украине молдавского банкира Василия Тофана. Оппозиция бойкотировала предложенные президентом консультации, объяснив это тем, что они носили формальный характер, а решение по кандидатуре уже было принято правящим большинством кулуарно.
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