В Ингушетии провели сложную операцию, за которую не взялись во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Нейрохирурги в Ингушетии успешно провели сложную операцию на головном мозге 71-летней пациентки.

Пациентке было отказано в оперативном вмешательстве в клиниках Франции из-за крайне высокого риска летального исхода.

После операции двигательные функции руки и ноги пациентки восстановились, ее направили в онкологический диспансер для прохождения химиолучевой терапии.

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Нейрохирурги в Ингушетии успешно провели сложную операцию на головном мозге пожилой пациентки, за которую не взялись специалисты из Франции, сообщили в Ингушской республиканской клинической больнице.

"Команда нейрохирургов под руководством заведующего отделением Умара Газгиреева успешно прооперировала 71-летнюю пациентку с множественными объемными образованиями головного мозга… Из-за крайне высокого риска летального исхода пациентке было отказано в оперативном вмешательстве в клиниках Франции", - говорится в сообщении

Отмечается, что случай был исключительно сложным, к тяжелому нейрохирургическому диагнозу добавлялись отягощающие факторы: пожилой возраст, сахарный диабет, гипертония и патологии сердца. К моменту поступления у пациентки наблюдался полный паралич левых конечностей из-за отека, вызванного крупнейшим из образований.

"Врачами была проведена костно-пластическая трепанация и удаление основной опухоли. Хирургическая тактика была направлена на устранение главной угрозы - образования, вызывавшего паралич. Мелкие очаги в разных отделах мозга было решено не оперировать, чтобы сохранить стабильное состояние пациентки. На третьи сутки после вмешательства двигательные функции руки и ноги восстановились", - уточнили в больнице.