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В Ингушетии провели сложную операцию, за которую не взялись во Франции - РИА Новости, 16.07.2026
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16:03 16.07.2026 (обновлено: 16:21 16.07.2026)
В Ингушетии провели сложную операцию, за которую не взялись во Франции

Нейрохирурги Ингушетии провели операцию, за которую не взялись во Франции

© Фото : ИКРБ/TelegramМРТ головного мозга пациентки, прооперированной в Ингушской республиканской клинической больнице
МРТ головного мозга пациентки, прооперированной в Ингушской республиканской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : ИКРБ/Telegram
МРТ головного мозга пациентки, прооперированной в Ингушской республиканской клинической больнице
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нейрохирурги в Ингушетии успешно провели сложную операцию на головном мозге 71-летней пациентки.
  • Пациентке было отказано в оперативном вмешательстве в клиниках Франции из-за крайне высокого риска летального исхода.
  • После операции двигательные функции руки и ноги пациентки восстановились, ее направили в онкологический диспансер для прохождения химиолучевой терапии.
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Нейрохирурги в Ингушетии успешно провели сложную операцию на головном мозге пожилой пациентки, за которую не взялись специалисты из Франции, сообщили в Ингушской республиканской клинической больнице.
"Команда нейрохирургов под руководством заведующего отделением Умара Газгиреева успешно прооперировала 71-летнюю пациентку с множественными объемными образованиями головного мозга… Из-за крайне высокого риска летального исхода пациентке было отказано в оперативном вмешательстве в клиниках Франции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что случай был исключительно сложным, к тяжелому нейрохирургическому диагнозу добавлялись отягощающие факторы: пожилой возраст, сахарный диабет, гипертония и патологии сердца. К моменту поступления у пациентки наблюдался полный паралич левых конечностей из-за отека, вызванного крупнейшим из образований.
"Врачами была проведена костно-пластическая трепанация и удаление основной опухоли. Хирургическая тактика была направлена на устранение главной угрозы - образования, вызывавшего паралич. Мелкие очаги в разных отделах мозга было решено не оперировать, чтобы сохранить стабильное состояние пациентки. На третьи сутки после вмешательства двигательные функции руки и ноги восстановились", - уточнили в больнице.
Теперь женщину направили в онкологический диспансер для прохождения химиолучевой терапии.
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