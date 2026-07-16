Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области объявили беспилотную опасность.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рекомендовал жителям оставаться дома и не подходить к окнам.
БРЯНСК, 16 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал врио губернатора на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в транспорте, Ковальчук рекомендовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.