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Беспилотная опасность сохраняется в Крыму более 17 часов - РИА Новости, 16.07.2026
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14:01 16.07.2026
Беспилотная опасность сохраняется в Крыму более 17 часов

Беспилотная опасность сохраняется на территории Крыма более 17 часов

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму более 17 часов сохраняется беспилотная опасность.
  • Крымское управление МЧС РФ призывает доверять только официальным источникам информации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность сохраняется на территории Крыма более 17 часов, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Объявили беспилотную опасность вечером в среду, затем ее несколько раз продлевали.
"Беспилотная опасность сохраняется! Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
В совокупности предупреждение о беспилотной опасности длится уже более 17 часов.
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БезопасностьРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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