Беспилотная опасность сохраняется в Крыму более 17 часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму более 17 часов сохраняется беспилотная опасность.
- Крымское управление МЧС РФ призывает доверять только официальным источникам информации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность сохраняется на территории Крыма более 17 часов, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Объявили беспилотную опасность вечером в среду, затем ее несколько раз продлевали.
"Беспилотная опасность сохраняется! Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
В совокупности предупреждение о беспилотной опасности длится уже более 17 часов.