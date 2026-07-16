В Брянской области отменили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отмене режима беспилотной опасности.
- Режим беспилотной опасности на территории Брянской области длился более 23 часов.
БРЯНСК, 16 июл – РИА Новости. Беспилотную опасность отменили на территории Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Отбой беспилотной опасности! На территории Брянской области", - написал Ковальчук в Telegram-канале.
Беспилотная опасность в регионе длилась более 23 часов.