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В Армении задержали россиянина, перепутав его с хакером в розыске Интерпола - РИА Новости, 16.07.2026
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16:42 16.07.2026
В Армении задержали россиянина, перепутав его с хакером в розыске Интерпола

В Армении задержали россиянина, перепутав его с хакером, которого ищет Интерпол

© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в FacebookЛоготип международной организация уголовной полиции – Интерпол
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в Facebook
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего жителя Омска Александра Ермакова задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом хакером.
  • В ордере на арест уже были паспортные данные задержанного, но отчества у мужчин не совпадают.
  • Сейчас в Армении готовят документы для экстрадиции россиянина в США.
ОМСК, 16 июл - РИА Новости. Бывшего жителя Омска задержали в аэропорту Армении и хотят экстрадировать в США, перепутав его с хакером, которого разыскивает Интерпол, рассказал РИА Новости брат задержанного.
Уроженец Омска Александр Ермаков, проживающий с семьей в Москве, отдыхал с женой в Армении. По словам его брата, Александра задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой мужчины. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру.
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"Александра задержали прямо у стола регистрации в аэропорту Еревана. Сообщили его жене, что он задержан в связи с розыском Интерпола. На тот момент в ордере на его арест уже имелись паспортные данные. Отчества у них не совпадают, но в США нет отчества, и оно, насколько я знаю, даже не было указано. На данный момент брат задержан в Армении. Сейчас там готовят документы для его экстрадиции в США", - сообщил РИА Новости брат Александра Ермакова.
Родственник задержанного заявил, что в Армении Александр был отправлен в СИЗО. Как уточнил брат россиянина, у его брата нет образования в сфере IT, он не знает английского языка, а между ним и разыскиваемым хакером нет ничего общего. В России мужчина ранее работал в УФСИН.
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