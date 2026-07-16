В Армении задержали россиянина, перепутав его с хакером в розыске Интерпола

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"Александра задержали прямо у стола регистрации в аэропорту Еревана. Сообщили его жене, что он задержан в связи с розыском Интерпола. На тот момент в ордере на его арест уже имелись паспортные данные. Отчества у них не совпадают, но в США нет отчества, и оно, насколько я знаю, даже не было указано. На данный момент брат задержан в Армении. Сейчас там готовят документы для его экстрадиции в США", - сообщил РИА Новости брат Александра Ермакова.