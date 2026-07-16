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Врач не рекомендует охлаждаться льдом при солнечном ударе - РИА Новости, 16.07.2026
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16:13 16.07.2026
Врач не рекомендует охлаждаться льдом при солнечном ударе

Кардиолог Аксенова: при резком охлаждении могут спазмироваться сосуды

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-кардиолог Юлия Аксенова предупредила, что резкое охлаждение льдом и ледяной водой при солнечном ударе может спровоцировать спазм сосудов.
  • Наибольшему риску солнечного удара подвержены дети, пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто занимается физической нагрузкой на жаре.
  • При солнечном ударе необходимо уйти с солнца в прохладное помещение или в тень, можно приложить прохладные компрессы к голове, шее и крупным сосудам, обтереть кожу прохладной водой, а при ухудшении состояния — вызвать скорую помощь.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Резкое охлаждение льдом и ледяной водой при солнечном ударе может спровоцировать спазм сосудов, поэтому не стоит этого делать, предупредила врач-кардиолог "СМ-Клиника" Юлия Аксенова.
"Не стоит продолжать находиться на солнце в надежде, что "скоро станет легче". Нельзя употреблять алкоголь или энергетические напитки - они усиливают обезвоживание. Не рекомендуется резко охлаждать человека ледяной водой или прикладывать лед непосредственно к коже, поскольку это может вызвать спазм сосудов. Если пострадавший потерял сознание, нельзя пытаться его напоить", - сказала Аксенова "Газете.Ru".
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По словам врача, наибольшему риску солнечного удара подвержены дети, пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто занимается физической нагрузкой на жаре.
Первые симптомы солнечного удара - сильная головная боль, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение, повышение температуры, отметила Аксенова. При ухудшении появляются спутанность сознания, сонливость, возможны потеря сознания и судороги, добавила врач.
"Необходимо уйти с солнца в прохладное помещение или в тень... Можно приложить прохладные компрессы к голове, шее и крупным сосудам, обтереть кожу прохладной водой. Если человек находится в сознании, ему следует давать прохладную воду небольшими порциями", - пояснила Аксенова.
Врач добавила, что при оказании помощи важно уложить человека с приподнятой головой, а при слабости и головокружении - приподнять ноги выше уровня головы, чтобы улучшить кровоток к мозгу. Если состояние не улучшается, температура остается высокой, появляются судороги, рвота или потеря сознания, необходимо немедленно вызвать скорую, заключила Аксенова.
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