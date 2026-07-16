Врач не рекомендует охлаждаться льдом при солнечном ударе

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-кардиолог Юлия Аксенова предупредила, что резкое охлаждение льдом и ледяной водой при солнечном ударе может спровоцировать спазм сосудов.

Наибольшему риску солнечного удара подвержены дети, пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто занимается физической нагрузкой на жаре.

При солнечном ударе необходимо уйти с солнца в прохладное помещение или в тень, можно приложить прохладные компрессы к голове, шее и крупным сосудам, обтереть кожу прохладной водой, а при ухудшении состояния — вызвать скорую помощь.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Резкое охлаждение льдом и ледяной водой при солнечном ударе может спровоцировать спазм сосудов, поэтому не стоит этого делать, предупредила врач-кардиолог "СМ-Клиника" Юлия Аксенова.

"Не стоит продолжать находиться на солнце в надежде, что "скоро станет легче". Нельзя употреблять алкоголь или энергетические напитки - они усиливают обезвоживание. Не рекомендуется резко охлаждать человека ледяной водой или прикладывать лед непосредственно к коже, поскольку это может вызвать спазм сосудов. Если пострадавший потерял сознание, нельзя пытаться его напоить", - сказала Аксенова "Газете.Ru"

По словам врача, наибольшему риску солнечного удара подвержены дети, пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто занимается физической нагрузкой на жаре.

Первые симптомы солнечного удара - сильная головная боль, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение, повышение температуры, отметила Аксенова. При ухудшении появляются спутанность сознания, сонливость, возможны потеря сознания и судороги, добавила врач.

"Необходимо уйти с солнца в прохладное помещение или в тень... Можно приложить прохладные компрессы к голове, шее и крупным сосудам, обтереть кожу прохладной водой. Если человек находится в сознании, ему следует давать прохладную воду небольшими порциями", - пояснила Аксенова.