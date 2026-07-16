Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приложение "Одноклассники" пропало из Google Play.
- До этого пользователям стали недоступны VK и "Макс".
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приложение "Одноклассники" пропало из Google Play, обратило внимание РИА Новости.
Ранее в четверг приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play. В VK отметили, что установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже, все сервисы VK пропали из App Store.