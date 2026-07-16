Приложение "Одноклассники" пропало из Google Play.

Ранее в четверг приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play. В VK отметили, что установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже, все сервисы VK пропали из App Store.