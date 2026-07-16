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ВС России поразили пять резервуаров с ГСМ в порту Одесса - РИА Новости, 16.07.2026
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09:02 16.07.2026 (обновлено: 09:52 16.07.2026)
ВС России поразили пять резервуаров с ГСМ в порту Одесса

МО: ВС России поразили пять резервуаров с ГСМ в порту Одесса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли групповые удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве и объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный".
  • Поражены пять резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту "Одесса".
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Армия России групповым ударом поразила в порту "Одесса" пять резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
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"Также в порту "Одесса" поражены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.

ВС РФ в ночь на четверг нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
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Вчера, 07:57
 
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