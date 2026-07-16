ВС России поразили пять резервуаров с ГСМ в порту Одесса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли групповые удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве и объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный".
- Поражены пять резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту "Одесса".
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Армия России групповым ударом поразила в порту "Одесса" пять резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на четверг нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.