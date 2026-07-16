В Одессе снова прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В Одесской области звучала воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога.
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