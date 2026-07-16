Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремел взрыв.
- В части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Одессе прогремел взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
СМИ сообщили о панике на Украине после ударов ВС России
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Позднее телеканал сообщил о новом взрыве.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее в ночь на четверг сообщалось о взрывах в Киеве и Харькове.
В среду российские войска поразили три судна, перевозившие военные грузы в районе Одессы. Там же были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ и два цеха по производству дронов. Также удары пришлись по двум сухогрузам в Черноморске и Днепро-Бугском порту, осуществлявшим поставки для ВСУ.
Как подчеркивали в Минобороны, армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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