Краткий пересказ от РИА ИИ В Одессе прогремел взрыв.

В части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное".

« "В Одессе прогремел взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

Позднее телеканал сообщил о новом взрыве.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее в ночь на четверг сообщалось о взрывах в Киеве и Харькове.

В среду российские войска поразили три судна, перевозившие военные грузы в районе Одессы. Там же были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ и два цеха по производству дронов. Также удары пришлись по двум сухогрузам в Черноморске и Днепро-Бугском порту, осуществлявшим поставки для ВСУ.