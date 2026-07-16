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Три направления: где может посыпаться украинская оборона - РИА Новости, 16.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 16.07.2026 (обновлено: 08:01 16.07.2026)

Три направления: где может посыпаться украинская оборона

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военные
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Летняя кампания в зоне СВО идет полным ходом. Российская армия сохраняет инициативу на всех ключевых направлениях, преодолев рубежи главного укрепрайона ВСУ в Донбассе. О последних событиях на фронте — в материале РИА Новости.

Пояс крепостей

Наиболее интенсивные бои ведутся на территории ДНР. Главная цель российских войск — пояс "городов-крепостей" на севере республики: Дружковка, Краматорск и Славянск. Южный бастион укрепрайона — Константиновку — уже освободили. Битва за нее продолжалась больше года, но теперь фланг противника оказался оголен. По сути, группировка "Юг" вклинилась в огромную агломерацию сплошной городской застройки, где легче укрываться от дронов.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили Константиновку в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС РФ освободили Константиновку в ДНР
До Дружковки от Константиновки десять километров. Опорные пункты противник оборудовал в населенных пунктах Осыково, Алексеево-Дружковка и Кондратовка.
Дружковка — крупный город (довоенное население — около 50 тысяч). Тут много заводов: машиностроительный, газовой аппаратуры, метизный, фарфоровый и еще несколько. ВСУ попытаются зацепиться за промзону, как они это делали во многих местах.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
От Дружковки открывается прямая дорога на Краматорск с юга — пять километров по трассе Н-20. Но на город наступают и с других направлений. Российские войска, освободив Рай-Александровку и Юрковку, создали плацдарм для удара по Краматорску с северо-запада. "Южанам" достаточно взять села Заповедное, Василевскую Пустошь и Беленькое, чтобы перерезать дорогу в Славянск. Тогда гарнизон Краматорска лишится снабжения.
Штурмовые подразделения группировки "Запад" ведут бои в Красном Лимане, постепенно выдавливая оттуда противника. Со Славянском этот город соединяет трасса Т-0514.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Одновременно группировка продвигается западнее Красного Лимана — на Святогорск. Там проходит трасса М-03 из Изюма в Славянск. Потеря этой логистической артерии резко осложнит положение подразделений противника, обороняющих город.

Обойти с запада

На западе республики, неподалеку от границы с Днепропетровской областью, основная тяжесть боевой работы легла на плечи бойцов группировки "Центр". Город Доброполье (довоенное население — 30 тысяч) — последний крупный населенный пункт бывшей Донецкой области, остающийся в этом районе под контролем Киева. Противник собрал для его обороны серьезные силы.
ФАБ-3000 уничтожает штаб Птах Мадьяра в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
ВС России уничтожили штаб подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" в Херсоне
15 июля, 16:57
Шахтерский город с преимущественно мало- и среднеэтажной застройкой. Основу составляют жилые кварталы советского периода, сформировавшиеся вокруг городской инфраструктуры и промышленных предприятий. Пожалуй, самое значимое — "Добропольеуголь", одно из крупнейших угледобывающих на Украине, с пятью шахтами. Потеря такого ценного актива больно ударит по киевскому режиму, на глазах теряющему угольную промышленность.
Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль Новый Донбасс и Кутузовку в пяти километрах восточнее Доброполья. Отсюда российские войска наступают широким фронтом. Южнее находится Белицкое (довоенное население — восемь тысяч), чье освобождение позволит выровнять линию боевого соприкосновения по трассе Т-0515.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Пентагон заявил о завершении новой волны ударов по Ирану
14 июля, 05:36
Подразделения "Центра" пробиваются к Доброполью и с юго-запада — от Гришино и Новоалександровки. Если удастся выйти к границам города с запада, крупная группировка ВСУ окажется в клещах. Ее разгром высвободит силы для наступления на линию Дружковка — Краматорск — Славянск с западного направления. Это еще больше осложнит положение гарнизонов городов-крепостей, учитывая, что конфигурация их обороны рассчитана на отражение атак с востока.

Прогресс на севере

Группировки "Восток" и "Днепр" продолжают активные наступательные действия на Запорожском направлении. Главная цель тут — Орехов, важный узел обороны противника. Именно отсюда летом 2023-го ВСУ двинулись в контрнаступление, которое быстро обернулось провалом. Освобождение города исключит попытки врага повторить ту операцию и откроет путь на областной центр.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации
Группировка "Север" расширяет буферную зону в Харьковской и Сумской областях на границах с Курской и Белгородской. Угроза с севера вынуждает противника держать здесь значительные силы, что ослабляет его позиции на других участках фронта.
В общем, за первые полтора месяца летней кампании российская армия набрала хороший темп. Командование применяет проверенную тактику: удары наносятся на разных направлениях одновременно. При этом фактор дронов вынуждает обе стороны действовать преимущественно малыми группами, без стремительных рывков. Но, как показала практика, "ползучее" наступление противник остановить не в силах.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДружковкаСлавянскКраматорскВооруженные силы Украины
 
 
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