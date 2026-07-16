В Африке обнаружили новый вид обезьян

Новый вид получил название Colobus congoensis. Обезьяны, которых можно увидеть по одной или группами до 20 особей, в основном имеют блестящую черную шерсть, а вокруг рта и носа у них заметное оранжевое пятнышко. Кроме того, как сообщают ученые, обезьяны издают уникальные звуки, а точнее громкие рыки и фырканье, которые не характерны для других колобусов. Местные жители называют таких обезьян "ликвели".