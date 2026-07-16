В Африке обнаружили новый вид обезьян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный науке вид обезьян-колобусов в Демократической Республике Конго.
- Новый вид получил название Colobus congoensis и отличается оранжевой каймой вокруг рта и носа, а также уникальными звуками, которые издают обезьяны.
- Это пятый новый вид обезьян, идентифицированный в Африке за последние 75 лет.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ранее неизвестный науке вид обезьян-колобусов с оранжевой каймой на губах, обитающий в труднодоступных тропических лесах Демократической Республики Конго, был обнаружен международной группой ученых, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.
«
"Мы сообщаем об обнаружении нового вида африканских приматов в восточном бассейне реки Ломами и прилегающем бассейне верхнего течения реки Конго в Демократической Республике Конго", - говорится в исследовании.
Новый вид получил название Colobus congoensis. Обезьяны, которых можно увидеть по одной или группами до 20 особей, в основном имеют блестящую черную шерсть, а вокруг рта и носа у них заметное оранжевое пятнышко. Кроме того, как сообщают ученые, обезьяны издают уникальные звуки, а точнее громкие рыки и фырканье, которые не характерны для других колобусов. Местные жители называют таких обезьян "ликвели".
В ходе исследований, проводившихся с 2018 по 2022 год, ученые зафиксировали 114 случаев обнаружения этого вида на территории площадью около 1,7 тысячи квадратных километров. Подчеркивается, что это пятый новый вид обезьян, идентифицированный в Африке за последние 75 лет.