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В Африке обнаружили новый вид обезьян - РИА Новости, 16.07.2026
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13:55 16.07.2026
В Африке обнаружили новый вид обезьян

В джунглях ДР Конго обнаружили новый вид обезьян с оранжевой каймой на губах

© Фото : Hart et al./PLOS Обнаруженный в ДР Конго новый вид обезьян Colobus congoensis
Обнаруженный в ДР Конго новый вид обезьян Colobus congoensis - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Hart et al./PLOS
Обнаруженный в ДР Конго новый вид обезьян Colobus congoensis
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный науке вид обезьян-колобусов в Демократической Республике Конго.
  • Новый вид получил название Colobus congoensis и отличается оранжевой каймой вокруг рта и носа, а также уникальными звуками, которые издают обезьяны.
  • Это пятый новый вид обезьян, идентифицированный в Африке за последние 75 лет.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ранее неизвестный науке вид обезьян-колобусов с оранжевой каймой на губах, обитающий в труднодоступных тропических лесах Демократической Республики Конго, был обнаружен международной группой ученых, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.
«
"Мы сообщаем об обнаружении нового вида африканских приматов в восточном бассейне реки Ломами и прилегающем бассейне верхнего течения реки Конго в Демократической Республике Конго", - говорится в исследовании.
Новый вид получил название Colobus congoensis. Обезьяны, которых можно увидеть по одной или группами до 20 особей, в основном имеют блестящую черную шерсть, а вокруг рта и носа у них заметное оранжевое пятнышко. Кроме того, как сообщают ученые, обезьяны издают уникальные звуки, а точнее громкие рыки и фырканье, которые не характерны для других колобусов. Местные жители называют таких обезьян "ликвели".
В ходе исследований, проводившихся с 2018 по 2022 год, ученые зафиксировали 114 случаев обнаружения этого вида на территории площадью около 1,7 тысячи квадратных километров. Подчеркивается, что это пятый новый вид обезьян, идентифицированный в Африке за последние 75 лет.
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Демократическая Республика КонгоРеспублика КонгоАфрикаPLoS ONE
 
 
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