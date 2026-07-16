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Сухой нос не всегда говорит об обезвоживании питомца, уточнил ветеринар - РИА Новости, 16.07.2026
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16:52 16.07.2026
Сухой нос не всегда говорит об обезвоживании питомца, уточнил ветеринар

Эксперт Муретов: точный тест на обезвоживание - проверка тургора кожи на холке

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкСобака на пляже в Сочи
Собака на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сухой нос не является достоверным признаком обезвоживания у собак и кошек, рассказал заведующий клиникой мелких домашних животных СПбГУВМ Юрий Муретов.
  • Точный тест на обезвоживание — проверка тургора кожи на холке: у здорового животного складка расправляется мгновенно, а задержка в расправлении может указывать на степень обезвоживания.
  • В жару собаки и кошки теряют жидкость иначе, чем люди: у них почти нет потовых желез, и основное охлаждение происходит через учащенное дыхание, что ведет к быстрой потере влаги.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сухой нос не является достоверным признаком обезвоживания у собак и кошек, поэтому владельцам стоит обращать внимание на другие симптомы, рассказал заведующий клиникой мелких домашних животных СПбГУВМ Юрий Муретов.
"Владельцы обычно ищут у обезвоженного питомца только сухой нос. Однако нос может быть влажным даже при заметном дефиците жидкости, а высыхает от десятков безобидных причин. Поэтому важно обращать внимание на другие признаки, причем у собак и кошек они будут отличаться", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Муретова.
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По словам ветеринара, у кошек механизм жажды ослаблен эволюционно - они могут долго не подходить к миске, даже когда организму уже критически не хватает жидкости, особенно на сухом корме.
У собак, напротив, отказ от воды более ранний и тревожный сигнал, добавил Муретов. Точный тест на обезвоживание - проверка тургора кожи на холке: у здорового животного складка расправляется мгновенно, подчеркнул ветеринар.
"Задержка в одну-две секунды - легкая степень обезвоживания, три-шесть секунд - средняя, а если складка стоит "палаткой" дольше шести секунд - это уже критическое состояние, требующее капельницы, а не мисочки воды", - отметил Муретов.
Дополнительно можно проверить капиллярное время: надавить на десну до побеления - в норме цвет возвращается за одну-две секунды, при обезвоживании - за три-четыре и дольше, добавил ветеринар.
При этом Муретов подчеркнул, что у пожилых животных кожа менее эластична из-за возрастных изменений, поэтому для питомцев старше семи-восьми лет лучше ориентироваться на состояние слизистых и общее поведение.
Также в жару собаки и кошки теряют жидкость иначе, чем люди: у них почти нет потовых желез, и основное охлаждение происходит через учащенное дыхание до 300–400 вдохов в минуту, что ведет к быстрой потере влаги, даже если питомец выглядит активным, заключил ветеринар.
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