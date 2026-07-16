Нутрициолог развеяла миф о вреде жиров в правильном питании

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Боязнь употребления продуктов с высоким содержанием жиров ошибочна, поскольку они необходимы для работы иммунитета и здоровья мозга, заявила нутрициолог Ирина Селиванова.

По словам нутрициолога, важно не исключать жиры, а выбирать качественные источники: жирную дикую рыбу, оливковое масло, орехи, семена и авокадо. Умеренное потребление насыщенных жиров, например сала, может быть полезным, однако промышленных трансжиров, маргарина и жареной во фритюре пищи следует избегать - они вызывают хроническое воспаление и нарушают функции клеток, заключила Селиванова.