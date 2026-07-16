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Нутрициолог развеяла миф о вреде жиров в правильном питании - РИА Новости, 16.07.2026
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18:27 16.07.2026
Нутрициолог развеяла миф о вреде жиров в правильном питании

Селиванова: продукты с высоким содержанием жиров нужны для работы иммунитета

© iStock.com / FabrikaCrСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© iStock.com / FabrikaCr
Сливочное масло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нутрициолог Ирина Селиванова заявила, что продукты с высоким содержанием жиров необходимы для работы иммунитета и здоровья мозга.
  • Важно выбирать качественные источники жиров: жирную дикую рыбу, оливковое масло, орехи, семена и авокадо.
  • Следует избегать промышленных трансжиров, маргарина и жареной во фритюре пищи, так как они вызывают хроническое воспаление и нарушают функции клеток.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Боязнь употребления продуктов с высоким содержанием жиров ошибочна, поскольку они необходимы для работы иммунитета и здоровья мозга, заявила нутрициолог Ирина Селиванова.
"Многие до сих пор панически боятся сливочного масла, яичных желтков, авокадо и сала, считая их главными виновниками лишнего веса и проблем с сердцем. Однако организм буквально построен из жиров. Они нужны для правильной работы иммунитета, синтеза гормонов, усвоения витаминов и здоровья мозга", - сказала Селиванова NEWS.ru.
По словам нутрициолога, важно не исключать жиры, а выбирать качественные источники: жирную дикую рыбу, оливковое масло, орехи, семена и авокадо. Умеренное потребление насыщенных жиров, например сала, может быть полезным, однако промышленных трансжиров, маргарина и жареной во фритюре пищи следует избегать - они вызывают хроническое воспаление и нарушают функции клеток, заключила Селиванова.
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