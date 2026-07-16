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Новак призвал компании соблюдать обязательства по поставкам топлива - РИА Новости, 16.07.2026
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16:26 16.07.2026
Новак призвал компании соблюдать обязательства по поставкам топлива

Новак призвал отраслевые компании соблюдать обязательства по поставкам топлива

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Александр Новак провел совещание, посвященное снабжению регионов в рамках северного завоза.
  • Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать предусмотренные законодательством обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза, сообщило правительство.
Вице-премьер провел совещание, посвященное снабжению регионов в рамках северного завоза, с участием представителей Минэнерго, Минвостокразвития, ФАС и отраслевых компаний.
"Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать предусмотренные законодательством обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза, а также отметил, что обеспечение стабильного и своевременного снабжения топливом регионов остается одним из приоритетов работы правительства и региональных властей", - говорится в сообщении.
Особое внимание на совещании у Новака было уделено доставке топлива в труднодоступные населенные пункты, добавляется там же.
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