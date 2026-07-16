Новак призвал компании соблюдать обязательства по поставкам топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Александр Новак провел совещание, посвященное снабжению регионов в рамках северного завоза.
- Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать предусмотренные законодательством обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза, сообщило правительство.
"Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать предусмотренные законодательством обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза, а также отметил, что обеспечение стабильного и своевременного снабжения топливом регионов остается одним из приоритетов работы правительства и региональных властей", - говорится в сообщении.
Особое внимание на совещании у Новака было уделено доставке топлива в труднодоступные населенные пункты, добавляется там же.