Новак призвал компании соблюдать обязательства по поставкам топлива

"Новак рекомендовал отраслевым компаниям соблюдать предусмотренные законодательством обязательства по поставкам нефтепродуктов в рамках северного завоза, а также отметил, что обеспечение стабильного и своевременного снабжения топливом регионов остается одним из приоритетов работы правительства и региональных властей", - говорится в сообщении.