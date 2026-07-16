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Норрис потеряет десять мест на старте Гран-при Бельгии из-за замены батареи - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Формула-1
 
13:57 16.07.2026 (обновлено: 14:11 16.07.2026)
Норрис потеряет десять мест на старте Гран-при Бельгии из-за замены батареи

Норрис потеряет 10 позиций на старте Гран-при Бельгии из-за установки 4 батареи

© ФотоЛандо Норрис
Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото
Ландо Норрис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британец Ландо Норрис из "Макларена" получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии из-за замены батареи.
  • Четвертая батарея, которая будет установлена в болид Норриса, превышает допустимое количество замен.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из "Макларена" получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии из-за замены батареи, сообщается на сайте британской команды.
В болид Норриса будет установлена четвертая батарея, что превышает допустимое количество их замен.
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"Мы решили пойти на этот шаг в Бельгии - на трассе, где обгоны происходят относительно чаще, чем на двух следующих этапах в Венгрии и Зандворте. Теперь мы планируем использовать этот четвертый блок силовой электроники до конца сезона, чтобы обеспечить максимальную надежность и при этом минимизировать спортивные штрафы для Ландо", - говорится в сообщении "Макларена".
Гран-при Бельгии пройдет на трассе "Спа-Франкоршам" с 17 по 19 июля. Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.
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