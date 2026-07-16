Норрис потеряет десять мест на старте Гран-при Бельгии из-за замены батареи

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"Мы решили пойти на этот шаг в Бельгии - на трассе, где обгоны происходят относительно чаще, чем на двух следующих этапах в Венгрии и Зандворте. Теперь мы планируем использовать этот четвертый блок силовой электроники до конца сезона, чтобы обеспечить максимальную надежность и при этом минимизировать спортивные штрафы для Ландо", - говорится в сообщении "Макларена".