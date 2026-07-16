Николаев: потенциал возобновляемой энергетики растет

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Потенциал солнечной и ветряной генерации в Российской Федерации очень большой и растет быстрее, чем в других направлениях энергетики, сообщил журналистам председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Заявление прозвучало по итогам заседания комиссии, которое прошло в четверг в Москве.

"Мы видим, что по системам накопления энергии, по солнечным батареям, по ветряной генерации уже есть очень серьезные решения, которые позволяют говорить о наличии полной технологической цепочки в области возобновляемой энергетики", – сказал Николаев, отвечая на вопрос РИА Новости.

Главной задачей развития ВИЭ-энергетики глава комиссии считает масштабирование, массовое производство всей линейки требуемого оборудования.

"Но в целом мы видим очень позитивный посыл. Заседание комиссии прошло очень эффективно, присутствовали производители оборудования, были те, кто непосредственно занимается реализацией проектов, были представители федеральных органов власти", – отметил Николаев.