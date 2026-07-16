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Николаев: потенциал возобновляемой энергетики растет - РИА Новости, 16.07.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
16:56 16.07.2026
Николаев: потенциал возобновляемой энергетики растет

Айсен Николаев: потенциал возобновляемой энергетики в России растет

© Фото предоставлено аппаратом комиссии Госсовета по направлению "Энергетика"Айсен Николаев
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото предоставлено аппаратом комиссии Госсовета по направлению "Энергетика"
Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Потенциал солнечной и ветряной генерации в Российской Федерации очень большой и растет быстрее, чем в других направлениях энергетики, сообщил журналистам председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Заявление прозвучало по итогам заседания комиссии, которое прошло в четверг в Москве.
"Мы видим, что по системам накопления энергии, по солнечным батареям, по ветряной генерации уже есть очень серьезные решения, которые позволяют говорить о наличии полной технологической цепочки в области возобновляемой энергетики", – сказал Николаев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Главной задачей развития ВИЭ-энергетики глава комиссии считает масштабирование, массовое производство всей линейки требуемого оборудования.
"Но в целом мы видим очень позитивный посыл. Заседание комиссии прошло очень эффективно, присутствовали производители оборудования, были те, кто непосредственно занимается реализацией проектов, были представители федеральных органов власти", – отметил Николаев.
Председатель комиссии выразил уверенность, что энергетика на возобновляемых источниках в России будет и дальше расти, обеспечивая достаточно серьезную часть потребностей в энергии.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскЭнергетика
 
 
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