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Николаев: в 2026 году заработают три новых гибридных энергокомплекса - РИА Новости, 16.07.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
16:53 16.07.2026
Николаев: в 2026 году заработают три новых гибридных энергокомплекса

Николаев: в Якутии в 2026 году заработают три новых гибридных энергокомплекса

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАйсен Николаев
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В 2026 году в Республике Саха будут введены в строй три новых автоматизированных гибридных энергокомплекса, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.
Заседание комиссии прошло в четверг в Москве.
"Общая мощность дизель-генератора составит 2,7 мегаватт, солнечной электростанции – 1,8 мегаватт", – уточнил он.
По словам председателя комиссии, сейчас в Якутии реализуются 72 проекта модернизации дизельной генерации с использованием объектов генерации возобновляемых источников энергии. Доля солнечной энергии в этих комплексах составляет от 15% до 35%, что позволяет в летний период полностью останавливать работу дизельных электростанций.
"С 2021 по 2025 год совместно с группой "РусГидро" и Корпорацией развития Дальнего Востока реализованы 14 проектов гибридных солнечно-дизельных электростанций совокупной мощностью 35,7 мегаватт, из них 5,5 мегаватт относятся к возобновляемой энергии", – подчеркнул Николаев.
Глава республики указал, что возобновляемая энергетика должна стать экономически эффективной.
"В Якутии мы реализуем эти проекты, потому что видим существенную экономию очень дорогого дизельного топлива. Как раз на этих проектах она доходит до 25-30%. А те проекты, которые сегодня уже реализованы для нас компанией "РусГидро", позволяют экономить около 5% дизтоплива. Это на самом деле сотни и сотни тонн", – прокомментировал Николаев для РИА Новости.
Председатель комиссии отметил, что в перевод на гибридную энергетику дизельных электростанций, которые работают в труднодоступных удаленных поселках, позволит экономить дизельное топливо, уменьшать выбросы и в целом повышать энергоэффективность.
"В других регионах нашей страны много населенных пунктов, где такие проекты возможно реализовать", – подытожил Николаев.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЭнергетика
 
 
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