"Эльга" заинтересована в Канкунской ГЭС, заявил глава Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания «Эльга» проявляет интерес к строительству Канкунской ГЭС в Якутии.

Для реализации проекта необходимо определить финансирование и урегулировать вопросы с ценой на электроэнергию.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул важность строительства ГЭС для развития новых технологий и вычислительных мощностей, а также отметил возможность энергодефицита на Дальнем Востоке.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Компания "Эльга" проявляет интерес к строительству Канкунской ГЭС в Якутии, однако для реализации проекта необходимо определить финансирование и урегулировать вопросы с ценой на электроэнергию, заявил глава региона Айсен Николаев.

"По Канкунской ГЭС есть потенциальное инвестиционное намерение компании "Эльга", но остается масса вопросов, связанных с ключевой ставкой ЦБ , с ценой электричества, с сетями. Экономика у проекта точно есть, но вопрос в том, чтобы подтвердить это на бумаге и определить финансирование", - сказал Николаев в интервью газете " Ведомости ".

По словам главы региона, Дальний Восток может столкнуться с энергодефицитом, а реализация крупных промышленных проектов требует дополнительных мощностей.

Возвращение к вопросу о строительстве каскада Южно-Якутской ГЭС, как отметил Николаев, также обсуждается в регионе.

Глава Якутии подчеркнул, что энергопотенциал северных рек России недоиспользован, а строительство ГЭС важно для развития новых технологий и вычислительных мощностей.