"Эльга" заинтересована в Канкунской ГЭС, заявил глава Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания «Эльга» проявляет интерес к строительству Канкунской ГЭС в Якутии.
- Для реализации проекта необходимо определить финансирование и урегулировать вопросы с ценой на электроэнергию.
- Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул важность строительства ГЭС для развития новых технологий и вычислительных мощностей, а также отметил возможность энергодефицита на Дальнем Востоке.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Компания "Эльга" проявляет интерес к строительству Канкунской ГЭС в Якутии, однако для реализации проекта необходимо определить финансирование и урегулировать вопросы с ценой на электроэнергию, заявил глава региона Айсен Николаев.
"По Канкунской ГЭС есть потенциальное инвестиционное намерение компании "Эльга", но остается масса вопросов, связанных с ключевой ставкой ЦБ, с ценой электричества, с сетями. Экономика у проекта точно есть, но вопрос в том, чтобы подтвердить это на бумаге и определить финансирование", - сказал Николаев в интервью газете "Ведомости".
По словам главы региона, Дальний Восток может столкнуться с энергодефицитом, а реализация крупных промышленных проектов требует дополнительных мощностей.
Возвращение к вопросу о строительстве каскада Южно-Якутской ГЭС, как отметил Николаев, также обсуждается в регионе.
Глава Якутии подчеркнул, что энергопотенциал северных рек России недоиспользован, а строительство ГЭС важно для развития новых технологий и вычислительных мощностей.
Ранее пресс-служба главы и правительства республики сообщала, что проект "Эльги" по строительству Канкунской ГЭС был представлен на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в ДФО. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал реализацию проекта, отметив, что дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке достигает 3,3 ГВт, а к 2030 году электропотребление вырастет на 30%. Глава Якутии добавил, что рассматривается строительство каскада Южно-Якутских ГЭС мощностью до 10 ГВт, что позволит закрыть дефицит для всего макрорегиона.