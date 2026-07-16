В Нидерландах заявили о сложности очистки оскверненных советских могил

Краткий пересказ от РИА ИИ Неизвестные осквернили около 150 надгробий на мемориальном комплексе «Советское поле славы» под нидерландским Лесденом, облили их красной краской.

Полиция начала расследование инцидента.

Ведется активная работа по очистке и восстановлению могил, но это сложная и трудоемкая задача.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восстановление оскверненных надгробий на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под нидерландским Лесденом оказалось трудоемкой задачей, работы по очистке продолжаются, сообщила РИА Новости представитель мэрии города Патриция ван Трихт.

Директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг 10 июля сообщил РИА Новости, что неизвестные осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским Лесденом. Акту вандализма подверглись около 150 надгробий: они были облиты красной краской. Полиция начала расследование инцидента. В субботу специалисты приступили к очистке оскверненных надгробий.

« "По-прежнему ведутся активные работы по очистке и восстановлению могил, но это оказалось сложной и трудоемкой задачей", - рассказала агентству представитель мэрии Лесдена.